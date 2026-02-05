Faszinierende Blütenpracht aus aller Welt: Internationale Orchideenausstellung in den Blumengärten Hirschstetten

Wien (OTS) -

An fünf Tagen präsentieren mehr als 30 fachkundige Aussteller*innen eine sorgfältig kuratierte Auswahl seltener, exotischer und außergewöhnlich dekorativer Orchideenarten aus allen Teilen der Welt.

Die Wiener Stadtgärten laden zur Internationalen Orchideenausstellung ein, die von der Wiener Orchideengesellschaft im Greenhouse 1 und 2 der Blumengärten Hirschstetten veranstaltet wird. Von Mittwoch, den 25. Februar bis Sonntag, den 1. März 2026 präsentieren weltweit renommierte Orchideengärtner*innen und Orchideenzüchter*innen von 9 bis 18 Uhr prachtvolle Pflanzenarrangements – ein wunderbares Blütenmeer voller Farben, Formen und Düfte. Die Fülle an außergewöhnlichen Orchideen, von Nebelwald-Orchideen bis hin zu Schmetterlingsorchideen mit ihren zarten und mitunter wunderbar bizarr geformten Blüten, ziehen neugierige Besucher*innen wie Fachpublikum gleichermaßen in ihren Bann.

Fachberatung durch Expert*innen der Wiener Stadtgärten

Im Rahmen der Ausstellung bieten die Wiener Stadtgärten auch in diesem Jahr wieder kostenlose Beratungen zu diesen ausdauernden Pflanzen an. Im Greenhouse 1 laden kompetente Stadtgärtner*innen interessierte Besucher*innen und Hobbyzüchter*innen zu informativen Beratungsgesprächen ein und geben ihr Wissen zur richtigen Pflege und Aufzucht von blühfreudigen und gesunden Orchideen für Blumenfenster, Wintergarten und Fensterbank weiter.

Blütenpracht zum Mitnehmen

Neben den zahlreichen Ausstellungs- und Verkaufsständen erwartet die Besucher*innen der Internationalen Orchideenausstellung ein besonders vielfältiges Marktangebot, das zum Stöbern und Entdecken einlädt: Von außergewöhnlichen Pflanzenraritäten und ausgefallenen Sukkulenten über hochwertiges Zubehör für Zimmerpflanzen bis hin zu inspirierenden Büchern und kunstvoll gearbeitetem Goldschmuck in Form zarter Orchideenblüten runden liebevoll ausgewählte Accessoires das Angebot ab.

Kulinarisches Angebot

Für das leibliche Wohl der Besucher*innen ist während der Veranstaltung bestens gesorgt: Im Greenhouse 2 lädt der Gastrobereich des Teams der Blumengärten Kulinarik mit ausgewählten Speisen und Getränken zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein.

Veranstaltungsdetails

Wann : Mi, 25. Februar bis So, 1. März 2026 von 9 - 18 Uhr

: Mi, 25. Februar bis So, 1. März 2026 von 9 - 18 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene Ꞓ 8, Senioren Ꞓ 7, Gruppen ab 15 Personen Ꞓ 6 pro Person, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kostenlos

Adresse & Anfahrt:

Wegen andauernder Bauarbeiten wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dringend empfohlen!

Blumengärten Hirschstetten/Wiener Stadtgärten:

Südeingang : Quadenstraße 15, 1220 Wien,

Bus 95A und 95B, Station Blumengärten Hirschstetten

: Quadenstraße 15, 1220 Wien, Bus 95A und 95B, Station Blumengärten Hirschstetten Westeingang : Spargelfeldstraße 22, 1220 Wien

Parkmöglichkeit vis-à-vis Eingang West

: Spargelfeldstraße 22, 1220 Wien Parkmöglichkeit vis-à-vis Eingang West Nordeingang: Oberfeldgasse, 1220 Wien

vis-à-vis Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

Straßenbahnlinien 26 und 27 bis Station Spargelfeldstraße

Achtung:

Auf dem gesamten Gelände gilt Hundeverbot, ausgenommen Assistenzhunde.

Aktuelle Informationen zur Internationalen Orchideenausstellung finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/freizeit/orchideenschau-blumengaerten-hirschstetten

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)