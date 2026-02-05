„Meine Angst und ich“: zehn Kurzhörspiele von Studierenden des Max Reinhardt Seminars im „Ö1 Hörspiel“ am 14. Februar

Wien (OTS) -

Welche Angstthemen beschäftigen junge Menschen? Geht es dabei hauptsächlich um bedrohliche Szenarien oder gibt es auch humoristische Sichtweisen zu dem Thema? Zehn Studierende des Max Reinhardt Seminars haben sich mit ihrer Angst auf persönliche Art und Weise in Kurzhörspielen auseinandergesetzt. Zu hören ist „Meine Angst und ich“ am Samstag, den 14. Februar ab 14.00 Uhr im „Ö1 Hörspiel“.

Manche Menschen spüren sie, wenn sie enge Räume betreten oder mit dem Lift fahren müssen, manche, wenn sie Spinnen sehen oder eine Prüfung haben, anderen wiederum ist sie nur ein selten auftretender Begleiter, der nur dann erscheint, wenn sich das Leben tiefgreifend ändert oder ein bedrohliches Momentum eintritt. Kennen tun sie allerdings alle, sie ist ein wichtiges Grundgefühl: die Angst. Zehn Studierende des Max Reinhardt Seminars haben sich mit ihrer Angst auf persönliche Art und Weise auseinandergesetzt. So spricht etwa Crispin Hausmann mit einem Muffin, dem er sich ausgeliefert fühlt, Naomi Klein beschreibt eine Szene mit einem Mann mit den Worten „Ich habe Angst, Angst, dass das immer so bleiben wird, dieses Gefühl – immer vor verschlossenen Türen zu stehen. Dass ich mich verlaufen habe und eigentlich gar nicht hierher gehöre“, Anja Jemc kredenzt in einer Kochshow einen geschmorten Angsthasenbraten aus dem Filettopf mit kleinen Knabberkaröttchen, Jakob Wernisch setzt sich mit einer Angst aus seinen Kindheitstagen auseinander und Marlena Reinwald beschäftigt sich mit der digitalen Parallelwelt: „Manchmal habe ich Angst, dass wir das als Gesellschaft nie wieder können werden. Die Kraft und den Mut zu entwickeln in aktive, wahrhaftige Gespräche zu treten. Weil sich unser Gehirn immer passiv ins Internet zurückziehen kann, wenn uns was im echten Leben nicht passt.“.

In dieser Zusammenarbeit zwischen Max Reinhardt Seminar und Ö1 sind tiefgehende, selbstironische und kurzweilige Hörspiele entstanden, die die Studierenden selbst gespielt und inszeniert haben. Zu hören ist „Meine Angst und ich – zehn Kurzhörspiele von Studierenden des Max Reinhardt Seminars“ am Samstag, den 14. Februar ab 14.00 Uhr in Ö1. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.