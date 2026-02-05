Gründerrekord in Wien: So viele neue Unternehmen wie noch nie

Wien (OTS) -

Wien ist unangefochten die Gründungshauptstadt Österreichs. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2025 einen Zuwachs um 9,2 Prozent auf 10.995 Neugründungen (2024: 10.072). „Nirgendswo werden jedes Jahr so viele neue Unternehmen gegründet wie in Wien. Auch die Steigerung ist mehr als beeindruckend, bewegen wir uns doch seit Jahren bei den Neugründungen auf einem hohen Niveau. Das beweist eindrucksvoll wie attraktiv unser Standort für Menschen mit Ideen, Mut und Unternehmergeist ist. Wien ist der beste Platz für Wirtschaftstreibende und die es werden wollen“, sagt Walter Ruck, Präsident der WK Wien.

Österreichweit gesehen wurde ein Viertel der Unternehmen in Wien gegründet. Zwischen 1993 und 2025 entstanden in Wien insgesamt 251.177 neue Betriebe. Die stärkste Dynamik gab es 2025 in der Sparte Information und Consulting mit einem Plus von 17,1 Prozent. Rund ein Drittel und somit die meisten Neugründungen entfielen auf die Sparte Gewerbe und Handwerk.

Unternehmer werden jünger

Das Durchschnittsalter der Wiener Gründer liegt bei 36,1 Jahren. Die größte Altersgruppe ist jene von 30 bis 40 Jahren, die rund ein Drittel der neuen Unternehmen gründeten. Dahinter folgen die 20 bis 30 Jahre alten Jungunternehmer, die rund 31 Prozent der Gründungen ausmachen.

Starke wirtschaftliche Effekte für Wien

Dass Neugründungen mehr sind als ein Stimmungsindikator belegen die volkswirtschaftlichen Daten sehr eindrucksvoll: Neu gegründete Unternehmen erzeugen in Wien eine direkte Wertschöpfung in der Höhe von 895,8 Millionen Euro. Das entspricht 0,84 Prozent der gesamten Wertschöpfung in Wien. Rechnet man die vor- und nachgelagerten Bereiche dazu, ergibt sich ein gesamter Wertschöpfungseffekt von 1,5 Mrd. Euro.

Auch am Arbeitsmarkt hinterlassen Neugründungen 2025 deutliche Spuren. Sie schaffen in Wien direkt rund 13.000 neue Arbeitsplätze und leisten mit rund 632 Millionen Euro an Steuern und Abgaben einen wesentlichen Betrag zur Finanzierung des Gemeinwesens.

Was treibt Wiens Gründer an?

73 Prozent der Wiener Gründer wollen ihre Zeit- und Lebensgestaltung flexibler organisieren. 72,3 Prozent möchten lieber ihr eigener Chef sein. Rund 60 Prozent geben an, dass sie die Verantwortung, die sie zuvor im Angestelltenverhältnis getragen haben, im eigenen Unternehmen besser einbringen können. Als häufigstes Hauptmotiv nennen 16,2 Prozent, dass sie immer schon selbständig sein wollten. „Selbständigkeit, und sich in Wien mit einem Unternehmen auf die eigenen Beine zu stellen, ist vor allem für junge Menschen sehr attraktiv, was unseren Wirtschaftsstandort zusätzlich positiv beeinflusst“, sagt Ruck.

Wien als Magnet für Innovationsgeist

Mit kontinuierlich steigenden Gründerzahlen, einer jungen und vielschichtigen Gründerszene sowie starken wirtschaftlichen Impulsen behauptet Wien seine Rolle als bedeutender Gründungsstandort. Die aktuellen Daten zeigen, dass Wien nicht nur jene anzieht, die ihre Idee in ein Unternehmen verwandeln möchten, sondern ihnen auch ein Umfeld bietet, in dem diese Unternehmen nachhaltig wachsen können. Ruck: „Die Wirtschafskammer Wien unterstützt dabei intensiv und unsere Angebote werden sehr gut angenommen. 2025 haben unsere Expertinnen und Experten rund 48.000 Gründungsberatungen durchgeführt.“