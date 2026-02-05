  • 05.02.2026, 09:49:02
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KPMG Österreich veröffentlicht Transparenzbericht für das Geschäftsjahr 2024/25

Wien (OTS) - 

  • Im Geschäftsjahr 2024/25 mit Stichtag 30. September 2025 erwirtschaftete KPMG Österreich Gesamtumsatzerlöse von EUR 326,6 Mio. in den vier Kernbereichen Audit, Tax, Advisory und Law und konnte damit ein Wachstum von +1,8 Prozent erzielen.
  • Der weltweite Umsatz des KPMG Netzwerks im Geschäftsjahr 2024/25 betrug 39,8 Mrd. US-Dollar.
  • Rund 2.000 Mitarbeiter:innen, davon 114 Partner:innen, sind österreichweit an zehn Standorten tätig.
  • Weltweit umfasst das KPMG Netzwerk über 276.000 Mitarbeiter:innen in 138 Ländern.

„Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen, aber auch für uns als größtes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Österreichs geprägt von zahlreichen Herausforderungen. Gleichzeitig haben sich Chancen geboten, denn gerade in einem volatilen Marktumfeld und in Zeiten von regulatorischer wie auch technologischer Komplexität stärkt unser bewährtes multidisziplinäres Geschäftsmodell Resilienz und Qualität für unsere Kunden“, so Bernhard Mechtler, Senior Partner bei KPMG.

KI als zentraler Wachstumstreiber
Viele dieser wirtschaftlichen Herausforderungen und technologischen Entwicklungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Unternehmensausrichtung. Georg Blazek, Head of Audit bei KPMG, betont: „Die Integration neuer Technologien, insbesondere von KI und datengetriebenen Tools, ist ein Schlüsselfaktor für die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und daher seit mehreren Jahren ein Investitionsfeld höchster Priorität.“

Die Wirtschaftsprüfung befindet sich in einem Transformationsprozess. „Mit der Ausrollung unserer globalen cloudbasierten Smart-Audit-Plattform KPMG Clara im Geschäftsjahr 2024/25 sowie umfangreichen Fortbildungen unserer Talente zum verantwortungsvollen Umgang mit KI – Stichwort Human in the Lead – konnte die Prüfungsqualität auf das nächste Level gehoben werden“, so Georg Blazek weiter.

Qualität, Talente, Technologie
Gegründet im Jahr 1946 in Linz, feiert KPMG heuer sein 80-jähriges Bestehen in Österreich. Bernhard Mechtler erklärt: „Im Zentrum unserer Aktivitäten stehen auch weiterhin höchste Qualität, der stetige Ausbau der fachlichen Exzellenz unserer Mitarbeiter:innen und eine ehrgeizige technologische Innovationsagenda – immer mit dem Ziel, den branchenspezifischen Bedürfnissen unserer Kunden mit Expertise und fundiertem Wissen entsprechen zu können.“

Weitere Informationen sowie Pressefotos zum Download finden Sie hier: KPMG Newsroom

Rückfragen & Kontakt

KPMG Austria GmbH
Mag. Lisa Kannonier
Telefon: +43 664 8213 664
E-Mail: [email protected]

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