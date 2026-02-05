- 05.02.2026, 08:23:32
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AVISO, 11.2., 8:30 Uhr: Bellen gegen Böllern – Aktion in Wien für Böllerverbot
Knapp 150.000 unterzeichnen #aufstehn Petition für Böllerverbot, klarer Auftrag an Politik
Jedes Jahr verursacht Pyrotechnik rund um Silvester unzählige Schäden. Die gemeinnützige Organisation #aufstehn fordert daher gemeinsam mit knapp 150.000 Unterzeichner_innen ein bundesweites Böllerverbot – ohne Ausnahmen (zur Petition). Der zuständige Innenminister Karner verweist bislang auf Nachfrage auf die bestehende Gesetzgebung, Änderungen werden nicht zugesichert.
Um das Innenministerium stärker in die Pflicht zu nehmen, ruft #aufstehn daher mit der Aktion “Bellen gegen Böllern” zu einem gemeinsamen Gassigehen – mit Hunden – in Wien auf. “Neben Mensch und Umwelt leiden besonders Tiere unter der Silvester-Knallerei. Mit der Aktion möchten wir ihnen eine Stimme geben”, so Christian Haslinger von #aufstehn.
Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:
- Exklusive Interview-Möglichkeiten
- Foto- und Video-Möglichkeiten von Teilnehmenden inkl. Hunden und Schildern
Datum: 11.2.; 8:30 Uhr
Ort: Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Parlament)
Anmeldung: [email protected]
Eine Begleitung der gesamten Aktion ist ebenfalls möglich. Route: (Start) Heldenplatz – Ballhausplatz – Parlament (Ende). Beginn: 8 Uhr
Bellen gegen Böllern – Aktion in Wien für Böllerverbot
Datum: 11.02.2026, 08:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Parlament
Dr. Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: [email protected]
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at
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