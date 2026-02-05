AVISO, 11.2., 8:30 Uhr: Bellen gegen Böllern – Aktion in Wien für Böllerverbot

Wien (OTS) -

Jedes Jahr verursacht Pyrotechnik rund um Silvester unzählige Schäden. Die gemeinnützige Organisation #aufstehn fordert daher gemeinsam mit knapp 150.000 Unterzeichner_innen ein bundesweites Böllerverbot – ohne Ausnahmen ( zur Petition ). Der zuständige Innenminister Karner verweist bislang auf Nachfrage auf die bestehende Gesetzgebung, Änderungen werden nicht zugesichert.

Um das Innenministerium stärker in die Pflicht zu nehmen, ruft #aufstehn daher mit der Aktion “Bellen gegen Böllern” zu einem gemeinsamen Gassigehen – mit Hunden – in Wien auf. “Neben Mensch und Umwelt leiden besonders Tiere unter der Silvester-Knallerei. Mit der Aktion möchten wir ihnen eine Stimme geben”, so Christian Haslinger von #aufstehn.

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

Exklusive Interview-Möglichkeiten

Foto- und Video-Möglichkeiten von Teilnehmenden inkl. Hunden und Schildern

Datum: 11.2.; 8:30 Uhr

Ort: Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Parlament)

Anmeldung: [email protected]

Eine Begleitung der gesamten Aktion ist ebenfalls möglich. Route: (Start) Heldenplatz – Ballhausplatz – Parlament (Ende). Beginn: 8 Uhr



Bellen gegen Böllern – Aktion in Wien für Böllerverbot

Datum: 11.02.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament

Dr. Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich