SAP IS-H Ablöse: Entscheidungssicherheit für Österreichs Krankenhäuser

Wien (OTS) -

CGM CLINICAL RCM: Die zukunftsfähige non-SAP-Alternative zur Ablöse von SAP IS-H

Die Abkündigung von SAP IS-H stellt österreichische Krankenhäuser vor eine zentrale strategische Entscheidung: Wie kann die Patientenabrechnung langfristig gesichert werden – rechtzeitig, wirtschaftlich und ohne Abhängigkeiten von SAP-Basistechnologie? Mit CGM CLINICAL RCM (Revenue Cycle Management) - bietet CompuGroup Medical (CGM) eine non-SAP-basierte Patientenabrechnungs- und Patientenmanagementlösung, die auf die Anforderungen von allen österreichischer Krankenhausträgern zugeschnitten ist.

BBG-Rahmenvereinbarung schafft Transparenz und Auswahlfreiheit

CGM hat erfolgreich an der Ausschreibung „IS-H Nachfolgelösung auf Basis eines beliebigen nicht SAP-Systems“ (BBG-GZ 3601.05023) der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) teilgenommen und ist Vertragspartner in der entsprechenden Rahmenvereinbarung. Für österreichische Krankenhausträger bedeutet das vor allem eines: Planungs- und Rechtssicherheit sowie die Möglichkeit, unmittelbar mit einem Migrationsprojekt zu starten.

Über die BBG-Variantenkaskade können abrufende Krankenhäuser auf Basis definierter, objektiver Kriterien jene Lösung auswählen, die ihren individuellen organisatorischen, technischen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht. Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Betriebsmodelle, Projektansatz und Zukunftssicherheit sind dabei klar vergleichbar. CGM CLINICAL RCM positioniert sich in dieser Bewertung als vollwertige, strategische Alternative zu SAP IS-H – ohne SAP-Abhängigkeit.

CGM CLINICAL RCM: Ablöse ohne Funktionsverlust – mit strategischem Mehrwert

CGM CLINICAL RCM wurde mit dem klaren Ziel entwickelt, SAP IS-H vollständig abzulösen, ohne dabei etablierte Prozesse zu gefährden. Gleichzeitig eröffnet die Lösung neue Spielräume für Krankenhausträger, die ihre IT-Landschaft bewusst entkoppeln und zukunftssicher gestalten wollen.

Ein wesentlicher Vorteil für Entscheider*innen ist der anyKIS-Ansatz: CGM CLINICAL RCM ist unabhängig vom eingesetzten Krankenhausinformationssystem verwendbar. Dies entweder in Kombination mit jeder externen KIS-Umgebung oder tief integriert in das von der CompuGroup Medical selbst entwickelte medizinische KIS CGM CLINICAL. Durch diese Unabhängigkeit vermeiden Krankenhäuser technologische Lock-in-Effekte und schützen bestehende Investitionen. Als international tätiger Softwarehersteller bietet CGM in diesem Kontext eine durchgängige non-SAP-basierte Abrechnungslösung für Österreich.

Umsetzbarkeit und österreichische Expertise

Ab sofort können Projekte mit CGM CLINICAL RCM in Österreich gestartet werden. Das Produkt ist für Häuser und Verbünde aller Größen zur verlässlichen Abrechnung zwischen Kranken- und Sozialversicherungsträgern geeignet.

Gerade hier profitieren Krankenhausträger von der einzigartigen Erfahrung von CGM im österreichischen Abrechnungsumfeld: Zahlreiche erfolgreiche Großprojekte auf Basis von SAP IS-H wurden in den vergangenen Jahren von CGM umgesetzt. Diese Erfahrung, kombiniert mit detailliertem Prozesswissen, fließt direkt in die Einführung von CGM CLINICAL RCM ein.

Die bewährten SAP-IS-H-Expert*innen von CGM stehen persönlich zur Verfügung, um Krankenhäuser strukturiert, realistisch und risikoarm durch die Ablösephase zu begleiten. Für Entscheider*innen bedeutet das: keine Experimente, sondern ein kontrollierter Übergang.

Umsetzungskraft als kritischer Erfolgsfaktor

Mit über 300 Mitarbeiter*innen in Österreich zählt die CGM Clinical Österreich GmbH zu den größten und erfahrensten IT-Dienstleistern im Gesundheitswesen. Diese lokale Stärke ist insbesondere vor dem Hintergrund des engen Zeitrahmens rund um die SAP IS-H-Abkündigung von zentraler Bedeutung.

CGM ist in der Lage, mehrere Ablöseprojekte parallel umzusetzen und dabei sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen zu bewältigen. Für Krankenhausträger reduziert sich dadurch das Projektrisiko erheblich – insbesondere im Hinblick auf Ressourcenverfügbarkeit, Projektlaufzeiten und Betriebssicherheit.

Moderne Architektur für nachhaltige Investitionssicherheit

CGM CLINICAL RCM ist eine neu entwickelte, vollständig web-basierte Abrechnungssoftware auf Basis moderner IT-Technologien. Die Lösung ist browserbasiert und Cloud-Ready, kann jedoch auch on premise betrieben werden – je nach strategischer Ausrichtung des Krankenhausträgers.

Umfassende Eingabevalidierungen, Plausibilitätsprüfungen und Mussfeldkontrollen sorgen für hohe Datenqualität und Prozesssicherheit. Gleichzeitig bleibt die Lösung offen: kundenspezifische Erweiterungen sind grundsätzlich möglich. Ein bettenanzahl-bezogenes Lizenzmodell sowie die Unterstützung von Citrix und Microsoft Terminalserver gewährleisten wirtschaftliche Planbarkeit und flexible Nutzungsszenarien.



Mit CGM RCM erhalten österreichische Krankenhäuser eine zukunftsfähige und unabhängige Alternative zu SAP IS-H: CGM CLINICAL RCM verspricht strategische Sicherheit in einer Phase des Umbruchs – technologisch, organisatorisch und wirtschaftlich.