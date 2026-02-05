  • 05.02.2026, 08:01:04
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Winterwandern in der Ferienzeit: Die schönsten Routen Österreichs

Mit dem wachsenden Angebot an Winterwanderwegen wird eine immer Frage wichtiger: Welche Routen bieten im Winter echten Naturgenuss – und zugleich Sicherheit und Verlässlichkeit?

Pärchen beim Winterwandern in verschneiter Landschaft in Sportgastein
Villach (OTS) - 

Eine verlässliche Orientierung bieten jene Winterwanderwege, die mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Sie stehen für geprüfte Qualität, ermöglichen Winterwandern ohne alpine Risiken und verbinden intensive Naturerlebnisse mit klaren Sicherheitsstandards – ideal für eine aktive Auszeit in den Winter- und Semesterferien.

Österreichs Wanderdörfer haben erneut eine handverlesene Auswahl der schönsten Routen des Landes zusammengestellt. Sie führen durch ruhige Täler oder über Hochebenen, zu markanten Naturhighlights und besonderen Aussichtspunkten.

Diese Winterwanderwege zählen 2026 zu den schönsten in der Ferienzeit:

  1. Winterwanderweg Flattnitz – Mittelkärnten | Kärnten
  2. Winterwanderweg Kieserl–Fulseck – Großarltal | Salzburg
  3. Winterwanderweg Faistenau–Hintersee – Fuschlseeregion | Salzburg
  4. Winterwanderweg Nassfeld – Gastein | Salzburg
  5. Wilder Kaiser Winterrunde – Wilder Kaiser | Tirol

Top-Tipp: Winterwandern im Paznaun – Ischgl

>> Zur vollständigen Pressemitteilung

Wo Winterwandern wirklich gut gelingt

18 zertifizierte Winterwanderwege in fünf Bundesländern – von Vorarlberg bis in die Steiermark – laden dazu ein, den Winter aktiv zu erleben statt ihn zu Hause auszusitzen.

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Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: [email protected]
Website: www.wanderdoerfer.at

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