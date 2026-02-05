- 05.02.2026, 08:01:04
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Winterwandern in der Ferienzeit: Die schönsten Routen Österreichs
Mit dem wachsenden Angebot an Winterwanderwegen wird eine immer Frage wichtiger: Welche Routen bieten im Winter echten Naturgenuss – und zugleich Sicherheit und Verlässlichkeit?
Eine verlässliche Orientierung bieten jene Winterwanderwege, die mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Sie stehen für geprüfte Qualität, ermöglichen Winterwandern ohne alpine Risiken und verbinden intensive Naturerlebnisse mit klaren Sicherheitsstandards – ideal für eine aktive Auszeit in den Winter- und Semesterferien.
Österreichs Wanderdörfer haben erneut eine handverlesene Auswahl der schönsten Routen des Landes zusammengestellt. Sie führen durch ruhige Täler oder über Hochebenen, zu markanten Naturhighlights und besonderen Aussichtspunkten.
Diese Winterwanderwege zählen 2026 zu den schönsten in der Ferienzeit:
- Winterwanderweg Flattnitz – Mittelkärnten | Kärnten
- Winterwanderweg Kieserl–Fulseck – Großarltal | Salzburg
- Winterwanderweg Faistenau–Hintersee – Fuschlseeregion | Salzburg
- Winterwanderweg Nassfeld – Gastein | Salzburg
- Wilder Kaiser Winterrunde – Wilder Kaiser | Tirol
Top-Tipp: Winterwandern im Paznaun – Ischgl
Wo Winterwandern wirklich gut gelingt
18 zertifizierte Winterwanderwege in fünf Bundesländern – von Vorarlberg bis in die Steiermark – laden dazu ein, den Winter aktiv zu erleben statt ihn zu Hause auszusitzen.
Rückfragen & Kontakt
Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: [email protected]
Website: www.wanderdoerfer.at
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