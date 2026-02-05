Winterwandern in der Ferienzeit: Die schönsten Routen Österreichs

Villach (OTS) -

Eine verlässliche Orientierung bieten jene Winterwanderwege, die mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Sie stehen für geprüfte Qualität, ermöglichen Winterwandern ohne alpine Risiken und verbinden intensive Naturerlebnisse mit klaren Sicherheitsstandards – ideal für eine aktive Auszeit in den Winter- und Semesterferien.

Österreichs Wanderdörfer haben erneut eine handverlesene Auswahl der schönsten Routen des Landes zusammengestellt. Sie führen durch ruhige Täler oder über Hochebenen, zu markanten Naturhighlights und besonderen Aussichtspunkten.

Diese Winterwanderwege zählen 2026 zu den schönsten in der Ferienzeit:

Top-Tipp: Winterwandern im Paznaun – Ischgl

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