Affordable Art Fair Wien 2026: Kunst. Entdecken. Mitnehmen.

Wien (OTS) -

Nach einem erfolgreichen Auftakt 2025 kehrt die Affordable Art Fair vom 28. bis 31. Mai 2026 in die Marx Halle zurück. 65 internationale und lokale Galerien präsentieren eine vielfältige Auswahl zeitgenössischer Kunst von lebenden Künstler:innen in einem transparenten Preisrahmen von 100 bis 10.000 Euro. Das international etablierte Messekonzept stärkt den Kunst- und Messestandort Wien und macht Kunst für ein breites Publikum zugänglich. Persönliche Begegnungen mit Künstler:innen und Galerist:innen sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm fördern Austausch und Dialog. Die Messe richtet sich gleichermaßen an Erstkäufer:innen und erfahrene Sammler:innen. Als offener Ort jenseits eines exklusiven Kunstmarktverständnisses verfolgt sie das Ziel, den Zugang zum Kunstmarkt zu erleichtern und die Freude am Kunstsammeln zu fördern.

Affordable Art Fair Wien

Do, 28. Mai: 17:00 – 21:00 Uhr (Vernissage); Fr, 29. Mai: 12:00 – 21:00 Uhr; Sa, 30. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr; So, 31. Mai: 10:00 – 18:00 Uhr

Datum: 28.05.2026, 17:00 Uhr - 31.05.2026, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

Österreich

URL: https://affordableartfair.com/fairs/vienna/