- 05.02.2026, 06:00:35
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Affordable Art Fair Wien 2026: Kunst. Entdecken. Mitnehmen.
Die zeitgenössische Kunstmesse findet vom 28. bis 31. Mai 2026 erneut in der Marx Halle statt und präsentiert 65 internationale und lokale Galerien.
Nach einem erfolgreichen Auftakt 2025 kehrt die Affordable Art Fair vom 28. bis 31. Mai 2026 in die Marx Halle zurück. 65 internationale und lokale Galerien präsentieren eine vielfältige Auswahl zeitgenössischer Kunst von lebenden Künstler:innen in einem transparenten Preisrahmen von 100 bis 10.000 Euro. Das international etablierte Messekonzept stärkt den Kunst- und Messestandort Wien und macht Kunst für ein breites Publikum zugänglich. Persönliche Begegnungen mit Künstler:innen und Galerist:innen sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm fördern Austausch und Dialog. Die Messe richtet sich gleichermaßen an Erstkäufer:innen und erfahrene Sammler:innen. Als offener Ort jenseits eines exklusiven Kunstmarktverständnisses verfolgt sie das Ziel, den Zugang zum Kunstmarkt zu erleichtern und die Freude am Kunstsammeln zu fördern.
Affordable Art Fair Wien
Do, 28. Mai: 17:00 – 21:00 Uhr (Vernissage); Fr, 29. Mai: 12:00 – 21:00 Uhr; Sa, 30. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr; So, 31. Mai: 10:00 – 18:00 Uhr
Datum: 28.05.2026, 17:00 Uhr - 31.05.2026, 18:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Marx Halle
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
Österreich
URL: https://affordableartfair.com/fairs/vienna/
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Nicole Eberherr
Telefon: +436644218562
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