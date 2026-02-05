ÖAMTC: Digitale Dienste im Auto – Intransparenz bei Preisen und Produkten

Wien (OTS) -

Die zunehmende Digitalisierung des Autos eröffnet Kfz-Herstellern ein zusätzliches Geschäftsfeld: Funktionen wie Navigation, App-Steuerung oder Remote-Zugriff auf Fahrzeugdaten sind immer häufiger mit Zusatzkosten verbunden. Daraus ergeben sich völlig neue Problemstellungen, beispielsweise in Hinblick auf Preistransparenz, Kosten für sicherheitsrelevante Funktionen oder eine eventuelle Wertminderung, weil nur Erstbesitzer:innen bestimmte Dienste kostenlos nutzen können. Grund genug für den Mobilitätsclub, gemeinsam mit seinen Partnern die digitalen Angebote ausgewählter Kfz-Hersteller und entsprechende Drittanbieter-Apps zu untersuchen.

Nutzungszeit, Kosten- und Produktstruktur bei Kfz-Hersteller-Apps kaum zu durchschauen

Für ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl ergibt sich aus der Untersuchung ein konfuses Gesamtbild: “Preisgestaltung, Funktionsumfang, Transparenz – es gibt keine Möglichkeit, die tatsächlichen Kosten und den Mehrwert digitaler Dienste realistisch einzuschätzen. Ohne klare, frei verfügbare Informationen ist jeder Vergleich im besten Falle unvollständig und häufig nicht einmal nach dem Fahrzeugkauf möglich.”

Bereits beim kostenlosen Nutzungszeitraum für Remote-Dienste wurden große Unterschiede festgestellt: Während bei manchen Marken – darunter Audi, Opel oder VW – bis zu zehn Jahre inkludiert sind, fallen bei anderen schon nach deutlich kürzerer Zeit Zusatzkosten an. "Wieder andere Hersteller kommunizieren überhaupt keinen klar definierten Zeitraum für die freie Nutzung", hält Kerbl fest. Dauerhaft kostenlosen Zugriff bot von den untersuchten Marken lediglich NIO an.

Die mangelnde Transparenz betrifft auch die Preisgestaltung an sich: Bei Navigation und Infotainment reichen kostenlose Phasen von drei Monaten bis zu mehreren Jahren. Die teils erheblichen Gebühren nach diesem Zeitraum folgen keinem klaren Muster: Manche Hersteller verrechnen ihre Kosten jährlich, manche pro Monat, oft findet man – je nach Funktionsumfang – auch unterschiedlich teure Pakete. "Es gibt sogar Hersteller, die die Kosten erst kurz vor Ende der gratis-Phase kommunizieren", so der ÖAMTC-Experte. “Zusätzlich leiden viele Produkte unter mangelnder Bedienfreundlichkeit und 'verstecken' wichtige Infos.”

Drittanbieter-Apps als Alternative?

Analysiert wurden auch Hersteller-unabhängige Apps, die speziell für E-Auto-Nutzer:innen relevant sind. Kerbl: “Gerade hier spielt die Konnektivität eine wichtige Rolle – sei es zur Planung von Ladestopps oder zur Verfolgung des Ladefortschritts per Smartphone. Hier bieten Apps von Drittanbietern vergleichbare Funktionen wie die der Hersteller, sind aber oft günstiger und flexibler.”

Auf kostenlose Alternativen, die mit den integrierten Lösungen der Kfz-Hersteller mithalten können, sollte man allerdings nicht hoffen. "Gratis-Dienste wie Google Maps bleiben funktional reduziert und eignen sich vor allem für sehr erfahrene Nutzer:innen. Wer 'mehr' möchte oder braucht, muss auch bei den Drittanbietern mit einem kostenpflichtigen Abo kalkulieren, erhält dann aber sehr detaillierte und umfangreiche Funktionen", erklärt Kerbl.

Digitale Dienste und deren Nutzung – die Forderungen des Mobilitätsclubs

Von den Kfz-Herstellern fordert ÖAMTC-Experte Kerbl: “Digitale Dienste, die für die sichere und zuverlässige Nutzung des Fahrzeuges relevant sind, müssen über dessen gesamten Lebenszyklus kostenfrei verfügbar sein – darunter fallen etwa Sicherheitsupdates und Diagnoseinformationen. Bei Komfortfunktionen, beispielsweise Karten-Updates für die Navigation, braucht es volle Transparenz bei Preisen und Leistungsumfang – es kann nicht sein, dass man sich erst registrieren muss, um zu erfahren, wie viel nach Ablauf einer kostenlosen Testphase zu bezahlen ist.”

Auch in Hinblick auf den Wertverlust eines Fahrzeugs ergeben sich aus der zunehmenden Digitalisierung Problemstellungen. Aus Sicht des Mobilitätsclubs muss gewährleistet sein, dass digitale Abos beim Fahrzeugwechsel nicht einfach verfallen: “Wenn Kund:innen für einen Dienst bezahlt haben, muss dieser entweder unkompliziert übertragbar sein oder vollständig mit dem Fahrzeug an Folgenutzer:innen weitergegeben werden können.”

Ein wichtiger Tipp des ÖAMTC-Experten: "Wer Smartphone und Auto per App miteinander gekoppelt hat, sollte beim Verkauf des Fahrzeugs unbedingt alle Verbindungen zurücksetzen. Umgekehrt sollten auch Gebrauchtwagenkäufer:innen darauf achten, dass alle vorherigen Verbindungen getrennt wurden – nur so ist sichergestellt, dass fremde Personen keinen Zugriff auf sensible Daten oder Kfz-Funktionen haben.“ Tipps und Infos dazu gibt es auf der Website des Mobilitätsclubs.

Grundsätzlich fordert der Mobilitätsclub als Interessenvertretung für über 2,6 Millionen Mitglieder, EU-weit endlich eine konsument:innenfreundliche Regelung zum Umgang mit Daten aus dem Auto zu schaffen. Mehr dazu gibt es auf der Website des ÖAMTC.

Aviso an die Redaktionen: Fotos zu dieser Aussendung gibt es im ÖAMTC-Presseportal zum Download.