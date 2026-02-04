Ordensspitäler Oberösterreich: KV-Verhandlungen werden fortgesetzt

Linz (OTS) -

In der fünften Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag des nicht-ärztlichen Personals der Ordensspitäler Oberösterreich ist es zu keiner Einigung gekommen. Trotz der sehr herausfordernden Bedingungen konnte das Gespräch fortgesetzt werden. Im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe werden ab kommenden Montag die Möglichkeiten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter*innen unter Berücksichtigung der Patient*innenbedürfnisse behandelt.

„Wir bedauern, dass heute noch kein Abschluss erzielt werden konnte. Gleichzeitig begrüßen wir, dass wieder eine konstruktive Gesprächskultur an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist“, erklärt Mag. Johann Minihuber, Geschäftsführer der Oö. Ordensspitäler Koordinations GmbH.

Die Ordensspitäler Oberösterreich haben ein umfassendes Gesamtpaket vorgelegt, das faire Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter*innen mit wirtschaftlicher Verantwortung verbindet. Das derzeitige Angebot umfasst unter anderem eine Valorisierung der Löhne, Gehälter und Zulagen um 3,3 % ab 1. Juli 2026, einen Sonderurlaub sowie das Aussetzen der Anhebung der Kosten für Personalverpflegung und Parkgebühren.

„Als öffentlich finanzierte Einrichtungen sind wir an klar definierte finanzielle Rahmenbedingungen gebunden. Innerhalb dieses Rahmens haben wir den vorhandenen Spielraum bestmöglich genutzt, um ein verantwortungsvolles Angebot für unsere Mitarbeiter*innen vorzulegen“, betont Mag.a Carmen Breitwieser, Verhandlungsleiterin der Ordensspitäler Oberösterreich.

Ab kommender Woche finden Gespräche in der Unterarbeitsgruppe statt. Der nächste Verhandlungstermin in großer Runde ist für den 24. Februar 2026 vorgesehen.

Über die Oö. Ordensspitäler Koordinations GmbH:

Die Ordensspitäler Oberösterreich beschäftigen rund 10.000 Mitarbeiter*innen und versorgen jährlich 52 % aller stationären Patient*innen des Bundeslandes. Im ambulanten Bereich erfolgen 51 % aller Patient*innenkontakte in den Ordensspitälern Oberösterreichs. Zu ihnen zählen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern Elisabethinen, Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried, das Krankenhaus St. Josef Braunau, das Klinikum Wels-Grieskirchen sowie das Krankenhaus Sierning.

Rückfragehinweis:

Andrea Fürtauer-Mann

+43 (0) 664 8854 1564

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