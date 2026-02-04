FPÖ-Fiedler: „NEOS predigen Transparenz und löschen heimlich Umfragen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die NEOS reden gerne von Transparenz und Mitbestimmung. Leben tun sie aber das Gegenteil“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher Helmut Fiedler einen aktuellen „Exxpress“-Bericht.

Die NEOS wollten wissen, was die Bürger von einer Änderung der AHS-Fächer halten würden – vernichtende 93 Prozent waren für eine Beibehaltung, die Umfrage verschwand wieder ganz schnell von der rosaroten Online-Seite.

„Eine Umfrage zu entfernen, weil das Ergebnis nicht gefällt, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich und entlarvt das wahre Verständnis der NEOS von Meinungsvielfalt“, schließt Helmut Fiedler.