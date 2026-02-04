- 04.02.2026, 18:26:32
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FPÖ-Fiedler: „NEOS predigen Transparenz und löschen heimlich Umfragen“
Weil Umfrageergebnis nicht passte, verschwand rosarotes Voting
„Die NEOS reden gerne von Transparenz und Mitbestimmung. Leben tun sie aber das Gegenteil“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher Helmut Fiedler einen aktuellen „Exxpress“-Bericht.
Die NEOS wollten wissen, was die Bürger von einer Änderung der AHS-Fächer halten würden – vernichtende 93 Prozent waren für eine Beibehaltung, die Umfrage verschwand wieder ganz schnell von der rosaroten Online-Seite.
„Eine Umfrage zu entfernen, weil das Ergebnis nicht gefällt, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich und entlarvt das wahre Verständnis der NEOS von Meinungsvielfalt“, schließt Helmut Fiedler.
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