  • 04.02.2026, 18:26:32
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FPÖ-Fiedler: „NEOS predigen Transparenz und löschen heimlich Umfragen“

Weil Umfrageergebnis nicht passte, verschwand rosarotes Voting

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die NEOS reden gerne von Transparenz und Mitbestimmung. Leben tun sie aber das Gegenteil“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher Helmut Fiedler einen aktuellen „Exxpress“-Bericht.

Die NEOS wollten wissen, was die Bürger von einer Änderung der AHS-Fächer halten würden – vernichtende 93 Prozent waren für eine Beibehaltung, die Umfrage verschwand wieder ganz schnell von der rosaroten Online-Seite.

„Eine Umfrage zu entfernen, weil das Ergebnis nicht gefällt, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich und entlarvt das wahre Verständnis der NEOS von Meinungsvielfalt“, schließt Helmut Fiedler.

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