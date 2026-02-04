Gerstner begeistert am Wiener Opernball 2026 mit exklusiver Kulinarik

Wien (OTS) -

Gerstner Catering & Events – der Genuss-Caterer – steht für exklusive Kulinarik auf höchstem Niveau. Seit über 175 Jahren kombiniert Gerstner Wiener Catering-Tradition mit Perfektion und begeistert jährlich auch die Gäste des Wiener Opernballs mit facettenreicher Kulinarik, ausgezeichnetem Service und unvergesslichen Momenten.

„Die Wiener Staatsoper und Gerstner sorgen bereits seit 1869 gemeinsam für kulturellen und kulinarischen Genuss. Und auch am Wiener Opernball garantiert Gerstner jährlich für ganz besondere Genussmomente bei den Gästen. Jede unserer Bars und Stände bietet eigene kulinarische Highlights und ist definitiv einen Besuch wert. Neben altbewährten Klassikern bietet unser Team mit einem vegetarischen und veganen Angebot Abwechslung und Nachhaltigkeit. Bei der Wahl unserer hochwertigen Zutaten vertraut Gerstner zu einem großen Teil auf österreichische Lieferant:innen. Das entspricht unserer Unternehmensphilosophie und passt zu der Durchführung des Opernballs als zertifiziertes Green Event“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Feinste Spezialitäten am Wiener Opernball

Zu den beliebten Klassikern zählen die Gerstner Opernballwürsteln, Anton Gerstners Gulaschsuppe sowie Brötchen mit Roastbeef, Lachsforelle oder Flusskrebs. Ergänzt wird das Angebot durch vegane und vegetarische Speisen wie Barbara Gerstners Linseneintopf sowie Brötchen mit Erbsen-Chilicreme, Kichererbsen oder Burrata und getrockneten Tomaten.

Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker Show am Opernball

Erstmals am Opernball gibt es heuer die Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker Show mit frisch gezogenem Wiener Apfelstrudel. Dabei können die Gäste live dabei zusehen, wie Wiener Apfelstrudel zubereitet wird und diesen anschließend gleich verkosten. Die K. u. K. Hofzuckerbäcker Show ist ab April wieder viermal täglich im Gerstner Café-Restaurant in den historischen Räumlichkeiten von Schloss Schönbrunn zu erleben.

Gerstners beliebte Näschereien für den süßen Abschluss

Die süßen Gerstner-Kreationen zählen zu den Highlights einer unvergesslichen Ballnacht. „Erdbeeren im Frack“, Petit Fours und das traditionsreiche Punschkrapferl sind bei den Ballgästen besonders beliebt und dürfen nicht fehlen. Das Petit Fours „Oper“, eine Hommage an die Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, ist ein Muss für Liebhaber feiner Süßwaren.

Nachwuchs-Kräfte aus österreichischen Tourismusschulen

Fast 290 engagierte Mitarbeiter:innen sorgen während der gesamten Ballnacht an 140 Logen, 266 Tischen und 11 Buffets dafür, dass tausende Gäste mit exquisiten Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken verwöhnt werden. Das erfahrene und traditionsbewusste Gerstner-Team, das für exzellenten Service und höchste Qualität steht, wird auch in diesem Jahr von talentierten Nachwuchskräften unterstützt. Diese kommen von renommierten österreichischen Tourismusschulen in Vöcklabruck, Bad Gleichenberg, Neusiedl am See, Bad Ischl, Krems und Bad Leonfelden. Die jungen Fachkräfte haben die Gelegenheit, auf dem bedeutendsten Ballereignis des Jahres wertvolle berufliche und persönliche Erfahrungen zu sammeln.

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