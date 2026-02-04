Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Conny Hannes Meyer

Wien (OTS) -

„Conny Hannes Meyer war ein Künstler, der beharrlich nach neuen Formen und ungewohnten Stoffen suchte. Mit seiner Arbeit hat er die Darstellende Kunst in Wien bereichert“, würdigt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler den Verstorbenen Theatermacher, Regisseur und Schriftsteller.

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Theaters ‚Das Experiment!‘ und später des Ensembles ‚Die Komödianten‘, die auf Herausforderungen setzten und mit Wagnissen zum Avantgardetheater in Wien wurden.

Später als freier Regisseur, erarbeitete Meyer rund 160 Inszenierungen für Theaterbühnen im In- und Ausland. Darüber hinaus veröffentlichte er lyrische und dramatische Arbeiten sowie Prosatexte.

„Die Stadt Wien verliert einen verdienten Künstler, der sich über Jahrzehnte hinweg für das Theater eingesetzt hat“, so Kaup-Hasler abschließend. „Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen, die ihn begleitet haben.“

Conny Hannes Meyer wurde u.a. mit der Josef-Kainz-Medaille der Stadt Wien und mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet; ihm wurde zudem die Johann-Nestroy-Ehrenmedaille von der Internationalen Nestroy-Gesellschaft verliehen.