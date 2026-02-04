LR Rosenkranz: Frühe Berufswahl – frühe Zukunftswahl

St. Pölten (OTS) -

„Je früher Jugendliche wissen, welchen Weg Sie beruflich einschlagen werden, umso besser für sie und den Arbeitsmarkt. Darum begrüßen wir es, dass gerade in Niederösterreich immer mehr Maßnahmen gesetzt und schulische Beratungsangebote ausgebaut werden, um junge Leute bestmöglich auf ihrem Weg zu unterstützen.“ beurteilt Landesrat Rosenkranz die Situation am Arbeitsmarkt und Schulen.

Ein entsprechender Antrag wurde bei der jüngsten Landesreferentenkonferenz bereits angenommen, und schon jetzt gibt es Formate wie den Gipfel „Wirtschaft & Arbeit im Dialog“ oder „Politik hört zu“, in dem unlängst das direkte Gespräch mit Lehrern intensiviert wurde. Denn noch immer wird in den Schulen zu wenig Rücksicht auf Menschen genommen, die sich in der wichtigsten Orientierungsphase ihres Lebens befinden. Während die klassischen Ausbildungsberufe nach wie vor populär sind, wird zu wenig Aufmerksamkeit auf Nischenberufe oder weniger bekannte Arbeitsfelder gelegt. Gleichzeitig muss das Image der Lehre durch positive Beispiele gestärkt werden, was dazu beitragen kann, verborgene Talente und Fähigkeiten der Lehrlinge zu entdecken. Neben den Angeboten in Niederösterreich ist auch die Bundesregierung gefragt, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und zielführende Beratungen stärker in den jeweiligen Lehrplänen zu implementieren.

„Gerade in Zeiten wechselnder Berufsbilder, steigendem Fachkräftemangel und internationalem Wettbewerb können wir auf kein Talent verzichten. Es lohnt sich daher, genauer hinzusehen und die Potenziale unserer Jugend optimal zu nutzen, damit der Beruf zu Berufung wird“, fordert Landesrat Rosenkranz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.