- 04.02.2026, 14:39:38
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Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026
Das batterielose, smarte Fahrradschloss des weltweit führenden österreichischen Kettenherstellers pewag erhält die Auszeichnung in der Kategorie Urban
Diese Anerkennung motiviert uns dazu, auch weiterhin Grenzen zu verschieben und die Zukunft einer sicheren urbanen Mobilität mitzugestalten
Sicher, praktisch, zeitgemäß: Das Serea Fahrradschloss der österreichischen pewag group sorgt dafür, dass sich Besitzer:innen von E-Bikes, Mountainbikes oder Stadtfahrrädern endgültig von Schlüsseln und Zahlencodes verabschieden können.
Durch die Zusammenarbeit von Expert:innen aus verschiedensten Bereichen und purer Leidenschaft ist ein Produkt entstanden, das neue Maßstäbe in Sachen Energieverbrauch und Zugangskontrolle setzt. Das blieb auch beim „Oscar der Fahrrad- und Outdoorbranche“ nicht unentdeckt, weshalb das Serea Swift Smart Fahrradschloss zu den Gewinnern des deutschen Design & Innovation Award (DI.A) 2026 in der Kategorie Urban zählt. Der internationale Award gilt in der Branche als einer der anspruchsvollsten Produktpreise. Anders als klassische Auszeichnungen basiert er auf realen Praxistests und einer ganzheitlichen Bewertung durch ein interdisziplinäres Expert:innenteam mit Fokus auf Design, Innovationsgrad, Funktionalität und Zukunftspotenzial.
„Diese Anerkennung motiviert uns dazu, auch weiterhin Grenzen zu verschieben und die Zukunft einer sicheren urbanen Mobilität mitzugestalten“, so Rob Bekkers, CEO der pewag Traction and Security Chain Group.
Das innovative Fahrradschloss lässt sich mit nur einem Klick per Smartphone-App öffnen und ganz ohne Smartphone schließen und kommt dabei ganz ohne Batterie aus. Stattdessen bezieht ein NFC-Chip minimalen Strom vom Smartphone, während die mechanische Entsperrung die beim Schließen entstehende kinetische Energie nutzt – jedes Tippen lädt somit die nächste Entsperrung auf.
„Diese innovative Technologie kostet das Smartphone weniger Energie als ein Selfie und schont dazu auch noch die Umwelt“, erklärt Marketing Manager Gertjan Vijge.
Der Zugang kann ganz einfach mit Freund:innen und Familie geteilt werden – dauerhaft oder zeitlich begrenzt. Die integrierte Entsperrhistorie speichert Nutzung und Standort. Die von pewag speziell entwickelte robuste Kette ist durch ein Spezialgewebe umwoben, welches Kratzer am Fahrrad verhindert und vor Bolzenschneidern und ähnlichen Werkzeugen schützt. Kund:innen können zwischen dem Serea Swift (leichter und flexibler) und dem Serea Bold (stärker und robuster) wählen. Beide Modelle sind im Online-Shop auf www.serea-locks.com erhältlich. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit Serea beim zweitägigen Bikefestival in Wien (28.-29. März) kennenzulernen.
Serea ist eine Marke der pewag group. Das österreichische Traditionsunternehmen kann auf eine jahrhundertelange Erfahrung in der Herstellung von Ketten und Komponenten zurückgreifen. Heute basiert der Erfolg auf ausgereiften Qualitätsprodukten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Fortschrittliche, eindrucksvolle Kettenfabriken in Europa machen eine breite und qualitativ hochwertige Produktpalette von Schneeketten über Forstketten bis hin zu Do-it-yourself-Produkten möglich. Wenn Sie mehr über pewag erfahren wollen, besuchen Sie die group Webseite http://www.pewag-group.com/. Mehr zum Serea Fahrradschloss: https://www.serea-locks.com/de/
Rückfragen & Kontakt
pewag group
Gertjan Vijge
Telefon: +43 664 6200 148
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.serea-locks.com/de/
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