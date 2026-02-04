Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026

Graz (OTS) -

Sicher, praktisch, zeitgemäß: Das Serea Fahrradschloss der österreichischen pewag group sorgt dafür, dass sich Besitzer:innen von E-Bikes, Mountainbikes oder Stadtfahrrädern endgültig von Schlüsseln und Zahlencodes verabschieden können.

Durch die Zusammenarbeit von Expert:innen aus verschiedensten Bereichen und purer Leidenschaft ist ein Produkt entstanden, das neue Maßstäbe in Sachen Energieverbrauch und Zugangskontrolle setzt. Das blieb auch beim „Oscar der Fahrrad- und Outdoorbranche“ nicht unentdeckt, weshalb das Serea Swift Smart Fahrradschloss zu den Gewinnern des deutschen Design & Innovation Award (DI.A) 2026 in der Kategorie Urban zählt. Der internationale Award gilt in der Branche als einer der anspruchsvollsten Produktpreise. Anders als klassische Auszeichnungen basiert er auf realen Praxistests und einer ganzheitlichen Bewertung durch ein interdisziplinäres Expert:innenteam mit Fokus auf Design, Innovationsgrad, Funktionalität und Zukunftspotenzial.

„Diese Anerkennung motiviert uns dazu, auch weiterhin Grenzen zu verschieben und die Zukunft einer sicheren urbanen Mobilität mitzugestalten“ , so Rob Bekkers, CEO der pewag Traction and Security Chain Group.