  • 04.02.2026, 14:39:38
  • /
  • OTS0111

Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026

Das batterielose, smarte Fahrradschloss des weltweit führenden österreichischen Kettenherstellers pewag erhält die Auszeichnung in der Kategorie Urban

Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026

Diese Anerkennung motiviert uns dazu, auch weiterhin Grenzen zu verschieben und die Zukunft einer sicheren urbanen Mobilität mitzugestalten

Rob Bekkers, CEO der pewag Traction and Security Chain Group.

1/2
Graz (OTS) - 

Sicher, praktisch, zeitgemäß: Das Serea Fahrradschloss der österreichischen pewag group sorgt dafür, dass sich Besitzer:innen von E-Bikes, Mountainbikes oder Stadtfahrrädern endgültig von Schlüsseln und Zahlencodes verabschieden können.

Durch die Zusammenarbeit von Expert:innen aus verschiedensten Bereichen und purer Leidenschaft ist ein Produkt entstanden, das neue Maßstäbe in Sachen Energieverbrauch und Zugangskontrolle setzt. Das blieb auch beim „Oscar der Fahrrad- und Outdoorbranche“ nicht unentdeckt, weshalb das Serea Swift Smart Fahrradschloss zu den Gewinnern des deutschen Design & Innovation Award (DI.A) 2026 in der Kategorie Urban zählt. Der internationale Award gilt in der Branche als einer der anspruchsvollsten Produktpreise. Anders als klassische Auszeichnungen basiert er auf realen Praxistests und einer ganzheitlichen Bewertung durch ein interdisziplinäres Expert:innenteam mit Fokus auf Design, Innovationsgrad, Funktionalität und Zukunftspotenzial.

„Diese Anerkennung motiviert uns dazu, auch weiterhin Grenzen zu verschieben und die Zukunft einer sicheren urbanen Mobilität mitzugestalten“, so Rob Bekkers, CEO der pewag Traction and Security Chain Group.

Das innovative Fahrradschloss lässt sich mit nur einem Klick per Smartphone-App öffnen und ganz ohne Smartphone schließen und kommt dabei ganz ohne Batterie aus. Stattdessen bezieht ein NFC-Chip minimalen Strom vom Smartphone, während die mechanische Entsperrung die beim Schließen entstehende kinetische Energie nutzt – jedes Tippen lädt somit die nächste Entsperrung auf. „Diese innovative Technologie kostet das Smartphone weniger Energie als ein Selfie und schont dazu auch noch die Umwelt“, erklärt Marketing Manager Gertjan Vijge.

Der Zugang kann ganz einfach mit Freund:innen und Familie geteilt werden – dauerhaft oder zeitlich begrenzt. Die integrierte Entsperrhistorie speichert Nutzung und Standort. Die von pewag speziell entwickelte robuste Kette ist durch ein Spezialgewebe umwoben, welches Kratzer am Fahrrad verhindert und vor Bolzenschneidern und ähnlichen Werkzeugen schützt. Kund:innen können zwischen dem Serea Swift (leichter und flexibler) und dem Serea Bold (stärker und robuster) wählen. Beide Modelle sind im Online-Shop auf www.serea-locks.com erhältlich. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit Serea beim zweitägigen Bikefestival in Wien (28.-29. März) kennenzulernen.

Serea ist eine Marke der pewag group. Das österreichische Traditionsunternehmen kann auf eine jahrhundertelange Erfahrung in der Herstellung von Ketten und Komponenten zurückgreifen. Heute basiert der Erfolg auf ausgereiften Qualitätsprodukten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Fortschrittliche, eindrucksvolle Kettenfabriken in Europa machen eine breite und qualitativ hochwertige Produktpalette von Schneeketten über Forstketten bis hin zu Do-it-yourself-Produkten möglich. Wenn Sie mehr über pewag erfahren wollen, besuchen Sie die group Webseite http://www.pewag-group.com/. Mehr zum Serea Fahrradschloss: https://www.serea-locks.com/de/

Rückfragen & Kontakt

pewag group
Gertjan Vijge
Telefon: +43 664 6200 148
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.serea-locks.com/de/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026 [Bild, 4.48MB]
Vorschau Bild von Serea by pewag gewinnt den Design & Innovation Award 2026 [Bild, 1.02MB]

pewag group

Rückfragen & Kontakt

pewag group
Gertjan Vijge
Telefon: +43 664 6200 148
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.serea-locks.com/de/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright