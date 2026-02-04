  • 04.02.2026, 14:03:07
  • /
  • OTS0105

OPEN UNIVERSITY: Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)

Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, dem 21. März 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten

Neubau der Danube Private University
Krems an der Donau, Austria (OTS) - 


We develop leaders in dentistry and medicine.
Einblicke in das Zahn- und Humanmedizinstudium.

Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ.

An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.

Das Programm wird zwei Mal umgesetzt:

1. Termin von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
2. Termin von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ablauf:

  • Vorträge zur Universität und zu Human- und Zahnmedizinstudium
  • Campusführungen (Kennenlernen der Einrichtungen für Forschung und Lehre)
  • Individuelle Studienberatung in den Study-Lounges

Treffpunkt am Tag der offenen Tür: Neubau der DPU, AUDIMAX in der Förthofstraße 4, 3500 Krems an der Donau.

Zur optimalen Betreuung wird um vorherige Anmeldung bei Tamara Weiss Direktorat Marketing und Management unter der Telefonnummer +43 (0) 676 84 24 19 431 oder per E-Mail [email protected] gebeten.

Die DPU freut sich darauf, alle Interessierten persönlich zu begrüßen, um gemeinsam die faszinierende Welt der Zahn- und Humanmedizin zu erkunden.

Bildrechte: Danube Private University GmbH (DPU)

OPEN UNIVERSITY: Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)

Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, dem 21. März 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten. Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ. An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.

Datum: 21.03.2026, 10:00 Uhr - 21.03.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Krems an der Donau, Austria
Förthofstraße 4
3500 Krems an der Donau
Österreich

URL: https://www.dp-uni.ac.at/de/

Rückfragen & Kontakt

Danube Private University GmbH (DPU)
Tamara Weiss
Telefon: +43 (0) 676 84 24 19 431
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Neubau der Danube Private University [Bild, 524.87KB]
Vorschau Bild von We develop leaders in dentistry and medicine! [Bild, 1.61MB]
Vorschau Bild von Infrastruktur der Humanmedizinstudierenden. [Bild, 0.91MB]
Vorschau Bild von Logo der Danube Private University GmbH (DPU) [Bild, 63.62KB]
[Samstag, 21.03.2026, 10:00]

Danube Private University (DPU)

Rückfragen & Kontakt

Danube Private University GmbH (DPU)
Tamara Weiss
Telefon: +43 (0) 676 84 24 19 431
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright