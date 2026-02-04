- 04.02.2026, 14:03:07
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OPEN UNIVERSITY: Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)
Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, dem 21. März 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten
We develop leaders in dentistry and medicine.
Einblicke in das Zahn- und Humanmedizinstudium.
Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ.
An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.
Das Programm wird zwei Mal umgesetzt:
1. Termin von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
2. Termin von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Ablauf:
- Vorträge zur Universität und zu Human- und Zahnmedizinstudium
- Campusführungen (Kennenlernen der Einrichtungen für Forschung und Lehre)
- Individuelle Studienberatung in den Study-Lounges
Treffpunkt am Tag der offenen Tür: Neubau der DPU, AUDIMAX in der Förthofstraße 4, 3500 Krems an der Donau.
Zur optimalen Betreuung wird um vorherige Anmeldung bei Tamara Weiss Direktorat Marketing und Management unter der Telefonnummer +43 (0) 676 84 24 19 431 oder per E-Mail [email protected] gebeten.
Die DPU freut sich darauf, alle Interessierten persönlich zu begrüßen, um gemeinsam die faszinierende Welt der Zahn- und Humanmedizin zu erkunden.
Bildrechte: Danube Private University GmbH (DPU)
OPEN UNIVERSITY: Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)
Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, dem 21. März 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten. Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ. An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.
Datum: 21.03.2026, 10:00 Uhr - 21.03.2026, 14:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Krems an der Donau, Austria
Förthofstraße 4
3500 Krems an der Donau
Österreich
URL: https://www.dp-uni.ac.at/de/
Rückfragen & Kontakt
Danube Private University GmbH (DPU)
Tamara Weiss
Telefon: +43 (0) 676 84 24 19 431
E-Mail: [email protected]
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