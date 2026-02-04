Krems an der Donau, Austria (OTS) -



We develop leaders in dentistry and medicine.

Einblicke in das Zahn- und Humanmedizinstudium.

Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ.

An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.

Das Programm wird zwei Mal umgesetzt:

1. Termin von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

2. Termin von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ablauf:

Vorträge zur Universität und zu Human- und Zahnmedizinstudium

Campusführungen (Kennenlernen der Einrichtungen für Forschung und Lehre)

(Kennenlernen der Einrichtungen für Forschung und Lehre) Individuelle Studienberatung in den Study-Lounges

Treffpunkt am Tag der offenen Tür: Neubau der DPU, AUDIMAX in der Förthofstraße 4, 3500 Krems an der Donau.

Zur optimalen Betreuung wird um vorherige Anmeldung bei Tamara Weiss Direktorat Marketing und Management unter der Telefonnummer +43 (0) 676 84 24 19 431 oder per E-Mail [email protected] gebeten.

Die DPU freut sich darauf, alle Interessierten persönlich zu begrüßen, um gemeinsam die faszinierende Welt der Zahn- und Humanmedizin zu erkunden.

Bildrechte: Danube Private University GmbH (DPU)

OPEN UNIVERSITY: Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)

Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, dem 21. März 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten. Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ. An diesem Tag haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professor*innen und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.

Datum: 21.03.2026, 10:00 Uhr - 21.03.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Krems an der Donau, Austria

Förthofstraße 4

3500 Krems an der Donau

Österreich

URL: https://www.dp-uni.ac.at/de/