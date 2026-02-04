NÖ Start-up Pressgold macht aus Hühnermist Pellets

St. Pölten (OTS) -

Bei Pressgold wird aus Hühnermist hochwertiger Dünger: Das niederösterreichische Start-up verarbeitet jährlich rund tausend Tonnen Hühnermist zu organischen Pellets und schließt damit regionale Nährstoffkreisläufe. Durch Aufbereitung, Trocknung und Pelletierung entsteht ein hygienisiertes, geruchsarmes und gut lagerfähiges Düngemittel – eine praxisnahe Alternative zu mineralischen Düngern.

Hühnermist fällt in der Geflügelhaltung regelmäßig an und stellt viele Betriebe vor Herausforderungen bei Lagerung und Nutzung. Pressgold setzt genau hier an und macht aus dem Nebenprodukt eine marktfähige, nachhaltige Lösung, die die Bodenfruchtbarkeit verbessert und zur Reduktion energieintensiv hergestellter Mineraldünger beitragen kann.

Beim Betriebsbesuch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei Pressgold und der kooperierenden Ritt GmbH wurde dieses Modell regionaler Kreislaufwirtschaft vorgestellt. „Regionale Kreislaufwirtschaft ist von besonderer Bedeutung. Deshalb unterstützen wir in Niederösterreich gezielt innovative Projekte. Es freut mich sehr, dass es dem Start-up Pressgold gemeinsam mit der Ritt GmbH gelungen ist, ein Vorzeigebeispiel der regionalen Kreislaufwirtschaft zu etablieren“, so Mikl-Leitner.

„Hühnermistpellets waren der Ausgangspunkt unseres Unternehmens. Sie sind eine praxisnahe Alternative zu mineralischen Düngemitteln und stärken die regionale Landwirtschaft“, erklärt Geschäftsführer Florian Stöger. Pressgold leiste damit einen aktiven Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und zur nachhaltigen Nutzung vorhandener Ressourcen. Aufbauend auf diesem Ansatz wurde das Angebot später um Holzpellets erweitert. Diese werden aus regionalen Sägenebenprodukten hergestellt und als erneuerbarer Energieträger genutzt. Seit 2024 verfügt Pressgold über einen eigenen Silo-LKW, um Holzpellets flexibel und effizient direkt zu den Kundinnen und Kunden auszuliefern.

Beide Produktbereiche folgen demselben Prinzip: kurze Transportwege, regionale Wertschöpfung und ein verantwortungsvoller Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Damit leistet Pressgold einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz sowie zur regionalen Versorgungssicherheit.

Pressgold wird fachlich von der Agentur Ritt GmbH begleitet. Die österreichische Consultingagentur ist ein erfahrenes Expertenteam und Sachverständigenbüro mit Schwerpunkt auf der Qualitätssicherung von Lebensmitteln und begleitet Betriebe von der Produktion bis zum Lebensmitteleinzelhandel. „Der Sieg beim RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2025 hat uns unheimlich motiviert, weiterzumachen und neue Ideen weiterzudenken“, so Florian Stöger und Joe Ritt.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner dazu: „Unser RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis macht innovative Projekte sichtbar und ist Anerkennung und Ansporn zugleich. Ich wünsche beiden Unternehmen weiterhin viel Erfolg und sage Danke für ihr Engagement in und für Niederösterreich.“

Weitere Informationen bei RIZ UP, Manuela Hofer, Tel.: 0676/883261106, E-Mail: [email protected]