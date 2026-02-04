- 04.02.2026, 11:25:32
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Ö3-Verkehrsprognose: Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien sorgt für dichten Verkehr (6.-8.2.)
Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten die Semesterferien, in Wien und Niederösterreich enden sie, dazu kommen viele deutsche Skifans aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie aus Teilen Tschechiens. Daher rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion am Wochenende wieder mit dichtem Verkehr und Verzögerungen rund um die Wintersportzentren. Der Samstag ist der stärkste Reisetag, weil viele Urlauber:innen ihre Quartiere wechseln. Am Sonntag ist zwar etwas weniger los, spürbar ist der Reiseverkehr aber trotzdem.
Diese Strecken sind betroffen:
In Vorarlberg:
- A14, die Rheintalautobahn, vor der Abfahrt Bludenz-Montafon
- S16, die Arlberg-Schnellstraße, zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung Dalaaser Tunnel)
- L188, die Montafoner Straße, taleinwärts
In Tirol:
- A12, die Inntalautobahn, im Raum Kufstein
- B173/B178, Eiberg- und Loferer Straße, zwischen Söll, Ellmau und Kufstein
- B161, die Pass-Thurn-Straße, auf den Stadteinfahrten von Kitzbühel
- B169, die Zillertalstraße, in beiden Richtungen (Blockabfertigung Brettfalltunnel) sowie B181, die Achenseestraße, Richtung Zillertal
- B179, die Fernpassstrecke, im gesamten Verlauf (Blockabfertigung Lermooser Tunnel und Grenztunnel Füssen)
- B189, die Mieminger Straße, zwischen Tarrenz und Nassereith sowie über den Holzleitensattel
In Salzburg:
- A10, die Tauernautobahn, zwischen Salzburg und Bischofshofen
- abschnittsweise die B311, die Pinzgauer Straße
In der Steiermark:
- A9 am Autobahnzubringer Liezen
- S6 zwischen Langenwand und dem Semmering mit Blockabfertigung vor der Tunnelkette
- B320, die Ennstalstraße, zwischen Liezen und Trautenfels
Auch in Bayern erhöhte Staugefahr:
- auf der A8 zwischen Walserberg und Inntaldreieck in beiden Richtungen
- auf der A93 zwischen Kufstein und Inntaldreieck in beiden Richtungen
- auf der B21 übers Kleines Deutsches Eck, vom Steinpass bis Bad Reichenhall
Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live
Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.
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