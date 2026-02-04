  • 04.02.2026, 11:25:32
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  • OTS0086

Ö3-Verkehrsprognose: Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien sorgt für dichten Verkehr (6.-8.2.)

Wien (OTS) - 

Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten die Semesterferien, in Wien und Niederösterreich enden sie, dazu kommen viele deutsche Skifans aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie aus Teilen Tschechiens. Daher rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion am Wochenende wieder mit dichtem Verkehr und Verzögerungen rund um die Wintersportzentren. Der Samstag ist der stärkste Reisetag, weil viele Urlauber:innen ihre Quartiere wechseln. Am Sonntag ist zwar etwas weniger los, spürbar ist der Reiseverkehr aber trotzdem.

Diese Strecken sind betroffen:

In Vorarlberg:

  • A14, die Rheintalautobahn, vor der Abfahrt Bludenz-Montafon
  • S16, die Arlberg-Schnellstraße, zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung Dalaaser Tunnel)
  • L188, die Montafoner Straße, taleinwärts

In Tirol:

  • A12, die Inntalautobahn, im Raum Kufstein
  • B173/B178, Eiberg- und Loferer Straße, zwischen Söll, Ellmau und Kufstein
  • B161, die Pass-Thurn-Straße, auf den Stadteinfahrten von Kitzbühel
  • B169, die Zillertalstraße, in beiden Richtungen (Blockabfertigung Brettfalltunnel) sowie B181, die Achenseestraße, Richtung Zillertal
  • B179, die Fernpassstrecke, im gesamten Verlauf (Blockabfertigung Lermooser Tunnel und Grenztunnel Füssen)
  • B189, die Mieminger Straße, zwischen Tarrenz und Nassereith sowie über den Holzleitensattel

In Salzburg:

  • A10, die Tauernautobahn, zwischen Salzburg und Bischofshofen
  • abschnittsweise die B311, die Pinzgauer Straße

In der Steiermark:

  • A9 am Autobahnzubringer Liezen
  • S6 zwischen Langenwand und dem Semmering mit Blockabfertigung vor der Tunnelkette
  • B320, die Ennstalstraße, zwischen Liezen und Trautenfels

Auch in Bayern erhöhte Staugefahr:

  • auf der A8 zwischen Walserberg und Inntaldreieck in beiden Richtungen
  • auf der A93 zwischen Kufstein und Inntaldreieck in beiden Richtungen
  • auf der B21 übers Kleines Deutsches Eck, vom Steinpass bis Bad Reichenhall

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.

Rückfragen & Kontakt

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: [email protected]

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