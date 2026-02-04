Ö3-Verkehrsprognose: Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien sorgt für dichten Verkehr (6.-8.2.)

Wien (OTS) -

Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten die Semesterferien, in Wien und Niederösterreich enden sie, dazu kommen viele deutsche Skifans aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie aus Teilen Tschechiens. Daher rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion am Wochenende wieder mit dichtem Verkehr und Verzögerungen rund um die Wintersportzentren. Der Samstag ist der stärkste Reisetag, weil viele Urlauber:innen ihre Quartiere wechseln. Am Sonntag ist zwar etwas weniger los, spürbar ist der Reiseverkehr aber trotzdem.

Diese Strecken sind betroffen:

In Vorarlberg:

A14, die Rheintalautobahn, vor der Abfahrt Bludenz-Montafon

S16, die Arlberg-Schnellstraße, zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung Dalaaser Tunnel)

L188, die Montafoner Straße, taleinwärts

In Tirol:

A12, die Inntalautobahn, im Raum Kufstein

B173/B178, Eiberg- und Loferer Straße, zwischen Söll, Ellmau und Kufstein

B161, die Pass-Thurn-Straße, auf den Stadteinfahrten von Kitzbühel

B169, die Zillertalstraße, in beiden Richtungen (Blockabfertigung Brettfalltunnel) sowie B181, die Achenseestraße, Richtung Zillertal

B179, die Fernpassstrecke, im gesamten Verlauf (Blockabfertigung Lermooser Tunnel und Grenztunnel Füssen)

B189, die Mieminger Straße, zwischen Tarrenz und Nassereith sowie über den Holzleitensattel

In Salzburg:

A10, die Tauernautobahn, zwischen Salzburg und Bischofshofen

abschnittsweise die B311, die Pinzgauer Straße

In der Steiermark:

A9 am Autobahnzubringer Liezen

S6 zwischen Langenwand und dem Semmering mit Blockabfertigung vor der Tunnelkette

B320, die Ennstalstraße, zwischen Liezen und Trautenfels

Auch in Bayern erhöhte Staugefahr:

auf der A8 zwischen Walserberg und Inntaldreieck in beiden Richtungen

auf der A93 zwischen Kufstein und Inntaldreieck in beiden Richtungen

auf der B21 übers Kleines Deutsches Eck, vom Steinpass bis Bad Reichenhall

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.