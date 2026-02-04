Österreich-Premiere: Magenta erhöht in Wien den Speed auf 2 Gbit/s

WIEN (OTS) -

Wien wird Multi-Gigabit-City mit 2 Gbit/s im Festnetz-Internet

Magenta als erster nationaler Anbieter mit großflächigem Multi-Gigabit-Angebot

Magenta CEO Kicker: „Glasfaserpower für Wiens digitale Zukunft“

Wirtschaftsstadträtin Novak: „Doppelte Geschwindigkeit, neues digitales Level: 2 Gigabit machen Wien zum First Mover.“

Datenströme sind heute zentraler Bestandteil unseres privaten und beruflichen Alltags. Magenta sorgt dafür, dass sie ohne Verzögerung ankommen und hebt die Leistungsfähigkeit des Festnetz-Internets auf die nächste Stufe. Als erster nationaler Infrastrukturanbieter knackt Magenta die 2 Gbit/s-Grenze.

Speed-Upgrade für Wien ab sofort verfügbar

Ob Videokonferenzen oder Streaming, große Datenmengen in der Cloud oder Anwendungen wie KI-Services. Die Ansprüche des digitalen Alltags wachsen unaufhaltsam und stellen klare Anforderungen an die Netze: Noch mehr Speed, und das möglichst zuverlässig. Mit 2 Gbit/s schafft Magenta in Wien genau das und bietet zusätzliche Leistung, wo sie gebraucht wird. Wie schnell 2 Gbit/s in der Praxis sind, veranschaulicht der Download eines 4K-Kinofilms: Dieser ist in weniger als zwei Minuten schneller geladen, als man Popcorn zubereiten kann.

Multi-Gigabit als Basis für die digitale Zukunft

Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom, spricht von einem Meilenstein für Wien: „Digitale Infrastruktur ist die Basis dafür, dass Wirtschaft, Alltag und Innovation reibungslos funktionieren. Wir haben Wien vor sechs Jahren zur Gigabit-City mit 1 Gbit/s gemacht, nun verdoppeln wir unseren Speed dank Glasfaserpower. Mit dem Technik-Upgrade von heute sichern wir die Digitalisierung von morgen ab und werden den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden in Wien gerecht.“

Wiens Wirtschafts- und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak überzeugte sich im Rahmen eines Standortbesuchs im T-Center, dem Headquarter von Magenta, von dem Internet-Upgrade und freut sich, dass Wien zur Multi-Gigabit-City wird: „Wir verdoppeln die Geschwindigkeit in unserem Netz auf 2 Gigabit pro Sekunde und heben Wien damit auf ein neues digitales Level. Schon heute nutzen rund 70 Wiener Unternehmen diese Power. Das ist technologisch stark und ein echter Standortvorteil: für innovative Betriebe, für neue Geschäftsmodelle und für ein Wien, das digital ganz vorne mitspielt und First Mover wird.“

Auch Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher des 3. Bezirks ist sich sicher: „Technologische Spitzenleistung hat ein Zuhause – und das liegt in der schönen Landstraße. Vom T-Center aus bekommt Wiens digitale Infrastruktur einen kräftigen Entwicklungsschub, der Wiens Unternehmen, Haushalte und öffentliche Infrastruktur gleichermaßen stärkt.“

Erste Unternehmen in Wien surfen bereits mit Multi-Gigabit-Speed

Mehrere Wiener Unternehmen beziehen bereits jetzt das neue Ultra-Speed-Angebot von Magenta. Technische Grundlage dafür ist eine Spektrumserweiterung, erklärt Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom: „Wir nutzen mit DOCSIS 3.1e und XGS-PON neueste Übertragungstechnologien, die den Kundinnen und Kunden deutlich mehr Bandbreite bringen. Wo jetzt 2 Gigabit pro Sekunde möglich sind, werden wir in ein paar Jahren sogar auf 5 Gigabit/s und mehr upgraden. Für unser bestehendes Netz sowie auch für neue Wohneinheiten in Wien setzen wir verstärkt auf Glasfaser, wobei wir im Kundeninteresse auf umfangreiche und unnötige Tiefbauarbeiten weitestgehend verzichten werden.“

Im ersten Ausbauschritt verfügen rund 40 Prozent der Haushalte in Wien über Multi-Gigabit-Speed. Bis Ende des Jahres werden 500.000 Wiener Haushalte und Betriebe Zugang haben. Das Speed-Upgrade wird in den kommenden Jahren sukzessive auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet.

Bildmaterial: Flickr