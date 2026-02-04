  • 04.02.2026, 10:41:33
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FPÖ-Fiedler/FPÖ-Felsleitner: „Über 5.000 Kinder in NÖ haben sonderpädagogischen Bedarf“

Ja zur Sonderschule, Ja zur Sonderpädagogik, Ja zur besten Bildung für Kinder

Sankt Pölten (OTS) - 

„Inklusion ist ein schönes Wort, aber im Klassenzimmer zählt, ob ein Kind wirklich gefördert wird. In Niederösterreich haben 5.196 Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf; für viele dieser Kinder ist die Sonderschule der beste, weil passendste Weg“, stellt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler klar.

„Ein Kind ist kein Reformprojekt: Wer besondere Hilfe braucht, hat Anspruch auf Spezialisten, nicht auf ein Mitlaufen. Sonderschule ist keine Schande, sondern für viele Kinder die Chance auf Lernfortschritt, Stabilität und Würde“, unterstreicht Fiedler.

Der ehemalige Lehrer und FPÖ-Gemeinderat Stefan Felsleitner bringt es auf den Punkt: „Eine Sonderschulausbildung ist durch spezielle Förderprogramme wie zum Beispiel Lehrausbildung in ‚geschützten Werkstätten‘ für viele die einzige Möglichkeit für ein geregeltes Berufs- und Familienleben. Darum braucht es unbedingt Wahlfreiheit für Eltern, echte Ressourcen nach Bedarf und eine starke Sonderpädagogik-Ausbildung. So inklusiv wie möglich, so spezialisiert wie nötig.“

„Unsere freiheitliche Position ist daher klar: Ja zur Sonderschule. Ja zur Sonderpädagogik. Ja zur besten Bildung, für jedes Kind“, so Fiedler und Felsleitner unisono.

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