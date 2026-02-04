  • 04.02.2026, 10:28:32
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AVISO: Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer anlässlich „Meet Austria“ in Schönbrunn

Wien (OTS) - 

Auf Einladung der Bundesregierung findet am Mittwoch, 11. Februar 2026 mit „Meet Austria“ ein internationaler Standortkongress mit hochrangigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wirtschaft und Politik statt. Ziel der Veranstaltung ist es, sich direkt über die vielfältigen Optionen für internationale Investitionen in den Standort Österreich auszutauschen. Es werden rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, davon mehr als 320 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter führender internationaler Unternehmen aus 30 Ländern.

Im Rahmen des Standortkongresses findet eine Pressekonferenz u.a. mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer statt, zu der wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich einladen.

Wir ersuchen unbedingt um Akkreditierung der teilnehmenden Personen zur Pressekonferenz bis 10. Februar 12:00 unter [email protected] und weisen darauf hin, dass der Einlass nur gegen Vorlage eines gültigen Presseausweises erfolgt. Planen Sie bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer anlässlich „Meet Austria“ in Schönbrunn

- 11.30 Einlass für Medien - 12:00 Pressekonferenz - Im Anschluss Medienrundgang im Ausstellungsbereich Open Space - Kameraschwenk vor der Eröffnung im Veranstaltungssaal - Akkreditierung erforderlich!

Datum: 11.02.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schloss Schönbrunn; Apothekertrakt; Zugang über das Meidlinger Tor

1130 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

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[Mittwoch, 11.02.2026, 12:00]

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