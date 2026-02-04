SPÖ-Babler/Marterbauer zu Inflation: „Wir bringen Österreich wieder auf Kurs!“

Wien (OTS) -

Die heutige Schnellschätzung der Statistik Austria zur Inflation im Jänner 2026 bestätigt den Kurs der Bundesregierung in den ersten zehn Monaten. Maßnahmen in wichtigen Bereichen wie Energie, Wohnen und Lebensmitteln brachten eine spürbare Erleichterung für die Bevölkerung und bremsen die Teuerung deutlich ein. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer zeigen sich über die aktuellen Zahlen erfreut. „Wir haben die Teuerungskrise gebrochen. Die Inflation ist auf zwei Prozent gesunken, das ist die Bestätigung für den Regierungskurs“, sagt Babler, der betont: „Mit dem Mietpreis-Stopp haben wir den Preissteigerungen im Wohnbereich einen Riegel vorgeschoben. Mit dem Günstiger-Stromgesetz, dem Sozialtarif und dem Senken der Energieabgaben den Anstieg der Energiepreise aufgehalten. Nachdem der Basiseffekt ausgelaufen ist, zeigt sich nun: So geht Teuerungsbekämpfung!“, sagt Babler heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wichtig ist, dass wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Maßnahmen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sorgen dafür, dass wir nicht nur die Inflation senken, sondern auch die Preise wieder drücken“, so Babler, der ergänzt: „Mit dem Einsetzen der Preiskommission in der vergangenen Woche schauen wir darauf, dass sinkende Rohölpreise am Weltmarkt auch weitergegeben werden. Mit intelligenten Maßnahmen wie dem Energiekrisenmechanismus und der Mietpreisbremse im öffentlichen und privaten Bereich verhindern wir, dass die Teuerung in Zukunft auf dieselbe Art explodieren kann, wie das in den letzten Jahren geschehen ist. Ich habe immer gesagt, unsere Maßnahmen brauchen Zeit, um zu wirken. Nun wirken sie. Das belegen die heutigen Zahlen. Wir bringen Österreich wieder auf Kurs.“

Finanzminister Markus Marterbauer betont: „Das Ergebnis der Schnellschätzung zur Jänner-Inflation ist höchst erfreulich. Mit 2,0 Prozent erreicht die Inflation den niedrigsten Wert seit Dezember 2024 und ist knapp halb so hoch wie im Dezember 2025. Der Rückgang der Inflationsrate geht deutlich über den Basiseffekt des Preisschubs durch die am Jahresbeginn 2025 ausgelaufene Strompreisbremse hinaus.“

Seit zehn Monaten arbeitet die Bundesregierung intensiv daran, mit gezielten Preiseingriffen das Leben für alle Menschen leistbarer zu machen. „Die Inflationsrate von zwei Prozent bestärkt nun unseren Kurs. In den Bereichen, die das Leben der Menschen unmittelbar betreffen, also Energie, Mieten und Lebensmittel, haben gezielte Maßnahmen und der Druck der Politik Wirkung gezeigt. Das kommt allen Bevölkerungsgruppen zugute, aber insbesondere jenen, die einen Großteil ihres Einkommens für diese drei Bereichen aufwenden. Die Mietpreisbremse, die Preisdämpfung beim Strom oder die Senkung der Elektrizitätsabgabe bringen nun spürbare Erleichterungen für die Bevölkerung. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Lebensmittel und den Preissenkungen teilstaatlicher Energieanbieter wird es im Laufe des Jahres noch weitere Entlastungen geben. Die aktuellen Zahlen unterstreichen: Sowohl bei der Inflationsbekämpfung als auch bei der Konsolidierung des Budgets ist die Bundesregierung voll auf Kurs. Wir werden die Politik der verlässlichen Problemlösung fortsetzen. Gezielte Preiseingriffe, gerechte Budgetsanierung und strategische Industriepolitik bringen Österreich wieder auf Kurs“, so Marterbauer. (Schluss) ls/mb