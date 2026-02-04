69. Landhausball lädt zur festlichen Ballnacht nach St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Der Landhausball zählt seit Jahrzehnten zu den Fixpunkten im gesellschaftlichen Leben Niederösterreichs. Am Freitag, dem 13. Februar, findet die traditionsreiche Veranstaltung bereits zum 69. Mal im St. Pöltner Regierungsviertel statt und verwandelt das Landhaus für eine Nacht in einen glanzvollen Treffpunkt für Jung und Alt.

„Am 13. Februar wird das Regierungsviertel wieder zur Bühne für Musik, Tanz und gelebte Balltradition“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Landhausball sei jedes Jahr etwas ganz Besonderes, sagt sie: „Ein Abend, an dem wir zeigen, wie viel Lebensfreude, Zusammenhalt und Herz in Niederösterreich stecken. Ich freue mich auf eine unvergessliche Ballnacht, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.“

Für den festlichen Auftakt sorgt das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten mit der traditionellen Balleröffnung. Im Anschluss erwartet die Gäste ein vielfältiges Musikprogramm von klassischer Blasmusik über Jazz bis hin zu modernen Tanzrhythmen im gesamten Landhaus. Ein Highlight ist auch heuer wieder die beliebte NÖN Disco, die diesmal an einem neuen Standort, nämlich im Haus 11, ihre Türen öffnet. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Mitternachtseinlage von Schlagerstar Simone.

Auch der 69. Landhausball steht ganz im Zeichen der Wertschätzung für jene Menschen, die Niederösterreich täglich gestalten und am Laufen halten – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesdienstes in Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Pflege, Sicherheit und Infrastruktur. Gleichzeitig bietet der Ball Raum für Begegnung, Austausch und ein ungezwungenes Miteinander von Bürgerinnen, Bürgern und Gästen aus dem ganzen Land.

Tickets für den Landhausball in St. Pölten gibt es in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, bei Ö-Ticket unter 01 96096 oder unter www.oeticket.com sowie bei AMI Promarketing (Haus 6, EG, Tel: 02742/25 80 60) am Landhausboulevard St. Pölten und im Hotel-Gasthof Graf am Bahnhofsplatz St. Pölten. Einlass zum Landhausball ist um 19 Uhr 30, Ballbeginn um 20 Uhr 30.