  • 04.02.2026, 09:01:03
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Seminaranbieter-Ranking 2026: The Cambridge Institute zum besten Seminaranbieter im Bereich Sprachen gewählt

Das österreichische INDUSTRIEMAGAZIN führte eine Befragung unter 500 Personalverantwortlichen und Seminarteilnehmern zur Qualität von 75 Fortbildungsanbietern durch.

Wien (OTS) - 

Das Cambridge Institute belegt den ersten Platz im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Sprachen. Eine vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebene Branchenstudie erfasste die Bewertungen von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern hinsichtlich Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Sprachen setzte sich das Cambridge Institute gegen acht weitere Anbieter durch und sicherte sich den ersten Platz vor Berlitz und The Language Company Sprachinstitut.

"Ich bin stolz auf unser Team, das uns heuer erneut den 1. Platz im Industriemagazin-Ranking für Sprachschulen erarbeitet hat. Es ist einfach großartig, wie wir unsere Kundinnen und Kunden täglich dabei unterstützen können, ihre Sprachziele zu erreichen. Die Freude und das Engagement, mit dem unsere Lehrkräfte und das Admin-Team an die Sache herangehen, sind beeindruckend - und tragen ganz offensichtlich Früchte", so Florian M. Karnutsch, Geschäftsführer, The Cambridge Institute.

Alle Details zum Ranking finden Sie hier.

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