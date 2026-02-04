Seminaranbieter-Ranking 2026: VNL belegt zweiten Platz in der Kategorie Logistik

Wien (OTS) -

Der VNL – Verein Netzwerk Logistik sichert sich im aktuellen Ranking der besten Fortbildungsangebote 2026 im Bereich Logistik den hervorragenden zweiten Platz. Die vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie basiert auf der Befragung von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern von Weiterbildungsprogrammen. Bewertet wurden unter anderem Qualität der Inhalte, Kompetenz der Vortragenden und Effizienz der Wissensvermittlung – insgesamt wurden 75 Anbieter analysiert. Der VNL setzte sich damit gegen 11 weitere Anbieter durch.

„Der VNL Campus stärkt Fach- und Führungskräfte mit praxisnahen Seminaren in Logistik, SCM, Procurement, KI und Management. Die VNL-Seminare bieten direktes Know-how das unmittelbar in bessere Entscheidungen, effizientere Prozesse und resilientere Lieferketten mündet sowie ein starkes Branchen-Netzwerk für echte Wirkung“, so DI Dr. Veit Kohnhauser, Geschäftsführers der VNL GmbH.

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