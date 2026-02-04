  • 04.02.2026, 09:01:00
  • /
  • OTS0028

Studie: StEP-Up-Akademie führender Seminaranbieter 2026 in der Kategorie Produktion und Fertigung

Das österreichische INDUSTRIEMAGAZIN führte eine Befragung unter 500 Personalverantwortlichen und Seminarteilnehmern zur Qualität von 75 Fortbildungsanbietern durch.

Wien (OTS) - 

Die StEP-Up-Akademie sichert sich den Spitzenplatz im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Produktion und Fertigung. Im Rahmen einer vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebenen Branchenstudie bewerteten 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer die Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Produktion und Fertigung setzte sich die StEP-Up-Akademie an die Spitze von insgesamt neun Anbietern.

"Dass wir bereits zum fünften Mal in Folge von unseren Kunden als bester Seminaranbieter ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Anspruch, praxisnahe, qualitativ hochwertige Qualifizierungen anzubieten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Trainings und Lehrgänge zeichnen sich durch besondere Praxisorientierung aus, was von integrierten Lernspielen und Praxisbeispielen bis hin zur praktischen Anwendung im Unternehmen reicht", so Dipl.-Ing. Dr. Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity.

Alle Details zum Ranking finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriemagazin

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright