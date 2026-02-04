Studie: StEP-Up-Akademie führender Seminaranbieter 2026 in der Kategorie Produktion und Fertigung

Wien (OTS) -

Die StEP-Up-Akademie sichert sich den Spitzenplatz im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Produktion und Fertigung. Im Rahmen einer vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebenen Branchenstudie bewerteten 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer die Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Produktion und Fertigung setzte sich die StEP-Up-Akademie an die Spitze von insgesamt neun Anbietern.

"Dass wir bereits zum fünften Mal in Folge von unseren Kunden als bester Seminaranbieter ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Anspruch, praxisnahe, qualitativ hochwertige Qualifizierungen anzubieten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Trainings und Lehrgänge zeichnen sich durch besondere Praxisorientierung aus, was von integrierten Lernspielen und Praxisbeispielen bis hin zur praktischen Anwendung im Unternehmen reicht", so Dipl.-Ing. Dr. Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity.

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