- 04.02.2026, 09:00:52
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Tanze für ein Ende der Gewalt an Frauen*!
One Billion Rising 2026
OBRA - One Billion Rising Austria, der österreichische Zweig der globalen, künstlerischen Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*, setzt 2026 gemäß dem diesjährigen Slogan: RISE FOR OUR BODIES, OUR EARTH, OUR FUTURE wieder am 14.02. mit ONE BILLION RISING VIENNA 2026, ein starkes Zeichen im öffentlichen Raum, diesmal um 15:00 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte, 1070 Wien.
Die Pressekonferenz dazu findet online in Kooperation mit dem Presseclub Concordia am 11.02.2026, 10:00 statt mit:
Ewa Ernst-Dziedzic, Politologin, Mitbegründerin von OBRA
Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich
Klaudia Frieben, Vorsitzende ÖFR - Österreichischer Frauenring
Aiko Kazuko Kurosaki, Künstlerische Leitung und Obfrau OBRA
Petra Unger, Begründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge
Pressekonferenz: OBRA - One Billion Rising
Der Link wird bei Anmeldung unter: [email protected] zugeschickt
Datum: 11.02.2026, 10:00 Uhr - 11.02.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Online über den Presseclub Concordia - Kanal
URL: https://www.1billionrising.at
One Billion Rising Vienna 2026
Datum: 14.02.2026, 15:00 Uhr - 14.02.2026, 16:30 Uhr
Art: Gesellschaft
Ort: Platz der Menschenrechte
1070 Wien
Österreich
URL: https://www.1billionrising.at
Rückfragen & Kontakt
OBRA - One Billion Rising Austria
Telefon: +436765094600
E-Mail: [email protected]
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