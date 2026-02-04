Tanze für ein Ende der Gewalt an Frauen*!

Wien (OTS) -

OBRA - One Billion Rising Austria, der österreichische Zweig der globalen, künstlerischen Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*, setzt 2026 gemäß dem diesjährigen Slogan: RISE FOR OUR BODIES, OUR EARTH, OUR FUTURE wieder am 14.02. mit ONE BILLION RISING VIENNA 2026, ein starkes Zeichen im öffentlichen Raum, diesmal um 15:00 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte, 1070 Wien.

Die Pressekonferenz dazu findet online in Kooperation mit dem Presseclub Concordia am 11.02.2026, 10:00 statt mit:

Ewa Ernst-Dziedzic, Politologin, Mitbegründerin von OBRA

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich

Klaudia Frieben, Vorsitzende ÖFR - Österreichischer Frauenring

Aiko Kazuko Kurosaki, Künstlerische Leitung und Obfrau OBRA

Petra Unger, Begründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge

Pressekonferenz: OBRA - One Billion Rising

Der Link wird bei Anmeldung unter: [email protected] zugeschickt

Datum: 11.02.2026, 10:00 Uhr - 11.02.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online über den Presseclub Concordia - Kanal

URL: https://www.1billionrising.at

One Billion Rising Vienna 2026

Datum: 14.02.2026, 15:00 Uhr - 14.02.2026, 16:30 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Platz der Menschenrechte



1070 Wien

Österreich

URL: https://www.1billionrising.at