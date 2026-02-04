Kanzian Engineering & Consulting ist bester Seminaranbieter 2026 in der Kategorie Facility Management

Wien (OTS) -

Kanzian Engineering & Consulting belegt den Spitzenplatz im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Facility Management. Eine vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebene Branchenstudie erfasste die Bewertungen von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern zu Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Facility Management setzte sich Kanzian Engineering & Consulting an die Spitze von insgesamt 10 Anbietern.

"Viele Stammkunden bestätigen unseren Weg, praxisorientierte, aktuelle und anwendungsfreundliche Seminare zu veranstalten. Der persönliche Austausch unter den Teilnehmern, Kamingespräche, in denen das tagsüber Erarbeitete gefestigt wird und die hohe Kompetenz der Vortragenden werden bei den KEC-Seminaren besonders geschätzt und das seit bereits 27 Jahren! Von der Industrie über Bildungseinrichtungen oder Familienbetriebe quer durch alle Branchen: der Teilnehmer-Mix bestätigt das große Interesse an unseren Seminaren", so Rudolf Kanzian.

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