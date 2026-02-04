Seminaranbieter-Ranking 2026: Controller Institut führend bei Finanzen, Recht & Controlling

Wien (OTS) -

Das Controller Institute belegt den ersten Platz im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling. Eine vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebene Branchenstudie befragte 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer zu Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Finanzen, Recht & Controlling setzte sich das Controller Institute an die Spitze, gefolgt von ARS Akademie und WIFI Finanzakademie.

"Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten ist Transformation eine Talentfrage. Weil sich Rollen und Anforderungen stark verändern, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Organisationen handlungsfähig und performant aufzustellen", so Dr. Rita Niedermayr, Geschäftsführerin beim Österreichischen Controller-Institut und Partnerin bei der Ernst & Young Parthenon Management Consulting GmbH in Wien.

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