Seminaranbieter-Ranking 2026: WIFI bester Gesamtanbieter Österreichs

Wien (OTS) -

Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreichs WIFI führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Gesamtanbieter an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern befragt. Unter den 22 Startern in dieser Kategorie machte das WIFI das Rennen, gefolgt von BFI Berufsförderungsinstitut Österreich und TÜV Süd.

„Weiterbildung stärkt Innovationen, fördert Zukunftskompetenzen und sichert nachhaltigen Erfolg. Unsere mehr als 12.000 WIFI-Trainer:innen bringen dabei ihr top-aktuelles Know-how aus der beruflichen Praxis ein, unterstützt von starken WIFI-Teams in allen Bundesländern. Wir sind besonders stolz, heuer – zum 80-Jahr-Jubiläum der WIFIs – erneut das Seminaranbieter-Ranking in der Kategorie ‚Gesamtanbieter‘ gewonnen zu haben. Danke an alle Trainer:innen und Mitarbeiter:innen für ihren unermüdlichen Einsatz und an die 336.000 Teilnehmenden, die uns im letzten Kursjahr als Weiterbildungspartner der Wirtschaft vertraut haben. Gemeinsam gestalten wir tagtäglich die Zukunft der Weiterbildung für Österreichs Wirtschaft“, so Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich

Alle Details zum Ranking finden Sie hier.