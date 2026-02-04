Lehner: 382.000 Krebsvorsorge-Untersuchungen mit „Gemeinsam gegen Krebs“

Wien (OTS) -

„Die SVS-Aktion ,Gemeinsam gegen Krebs‘ hat tausende Selbständige zur Krebsvorsorge mobilisiert. 382.000 Krebsvorsorge-Untersuchungen wurden im Jahr 2025 von unseren Versicherten wahrgenommen“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), und ergänzt: „2025 stand mit ‚Gemeinsam gegen Krebs‘ im Zeichen der Krebsvorsorge. Die SVS hat mit einem 100 Euro-Bonus die SVS-Versicherten motiviert, die angebotenen Krebsvorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und damit 25 Millionen Euro zusätzlich in die Krebsvorsorge investiert.“

Insgesamt wurden die Krebsvorsorgeuntersuchungen um 8,2 Prozent gesteigert. Spitzenreiter ist mit einem Plus von 17,4 Prozent die Hautkrebs-Vorsorge. 2024 sind 88.700 Versicherte zur Hautkrebsvorsorge gegangen, 2025 waren es über 104.000. Die Darmkrebsvorsorge ist im Vergleich zu 2024 um 15,2 Prozent angestiegen. Bei der Brustkrebs- und der Gebärmutterhalskrebsvorsorge konnten die bereits bestehenden hohen Nutzungsraten um knapp 5 bzw. 4,4 Prozent gesteigert werden. Bei der Prostatakrebsvorsorge waren es plus 7,2 Prozent. „Wir freuen uns über die Steigerungsraten, aber wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Krebsvorsorge ist ein wichtiger Baustein für unsere Gesundheit. Sie kann Erkrankungen verhindern, Heilungschancen erhöhen und schonendere Behandlungen ermöglichen“, unterstreicht der SVS-Obmann und kündigt an, dass die SVS 2026 neue Programme starten wird, „um den positiven Vorsorgetrend weiter zu verstärken“.