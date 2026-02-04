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AVISO: Pressekonferenz – Neuer Grenzterminal am Flughafen Wien
Mit Innenminister Gerhard Karner, Vorstandsdirektor des Flughafen Wien, Günther Ofner, und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf; 5. Februar 2026, 10:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, der Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, Günther Ofner, sowie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, präsentieren am 5. Februar 2026 um 10:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz den Fahrplan zum neuen Grenzterminal am Flughafen Wien, der Schnellverfahren und rasche Zurückweisungen sichern wird.
Wo: Objekt 988, Weststraße 1300 Flughafen
Wann: 5. Februar 2026, 10:30 Uhr (Einlass: 10:20 Uhr)
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Parkplätze sind vor Ort ausgeschildert.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/5a9mbkx3
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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