  • 03.02.2026, 20:19:03
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Minister Hanke zu ams OSRAM-Verkauf: "Erwarte mir Standort- und Beschäftigungsgarantie"

Wien (OTS) - 

Seit Wochen wird über einen möglichen Verkauf zentraler Geschäftsbereiche des Unternehmens ams OSRAM mit Sitz im steirischen Premstätten an Infineon Deutschland spekuliert, heute Abend wurde dies bestätigt. In einem Telefonat wurde Innovations- und Standortminister Peter Hanke von ams OSRAM -Geschäftsführer Aldo Kamper über die Entscheidung informiert.

“Mir wurde versichert, dass sowohl ams Osram als auch Infineon trotz des Verkaufs des Medizin- und Industriegeschäfts alles geben werden, um den Standort Premstätten zu erhalten und den Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten. Ich gehe davon aus, dass sich dies nicht als leere Worthülsen erweisen wird”, erklärt Hanke in einer ersten Reaktion.

Bundesminister Hanke hatte sich bis zuletzt hinter den Kulissen für eine österreichische Lösung eingesetzt, von der die Belegschaft, aber auch der heimische Standort profitiert hätten. Nun müsse es darum gehen, den Betroffenen rasch Sicherheit zu geben, betonte Hanke, der seitens ams OSRAM sowohl eine Standort- als auch eine Beschäftigungsgarantie forderte.

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