Alexander Pröll bei „Breaking Media“ | HEUTE um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Im Interview mit Moderatorin Gundula Geiginger spricht Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, unter anderem über die gewünschten Social Media-Regulierungen: Die Lösung, meiner Vorstellung nach, ist, dass wir sie bis zum Sommer schaffen. So rasch wie möglich. Wie gesagt, das Ziel eint uns in der Koalition und das ist schon mal etwas Positives." Pröll weiter: „Ich sage es seit fünf Monaten, dass wir ein Social Media Verbot für Kinder und Jugendliche brauchen. Warum? Wir sehen eine sehr, sehr starke Abhängigkeit in den diversesten Bereichen.“



Außerdem Thema: Die digitale Souveränität Europas. Der Aufschrei nach einer europäischen Unabhängigkeit von Tech-Giganten ist groß, Innovationen sollen ermöglicht werden, statt sie zu regulieren. Dazu meint Alexander Pröll um 22:20 Uhr bei „Breaking Media“: „Ich bin ein grenzenloser Optimist und ich sage ja, Europa muss sich seiner Stärken wieder bewusst werden. Wir haben mehr Einwohner als die USA, unglaublich gebildete Fachexperten, IT-Talente. Aber was wir sehen ist, wir haben keinen Kapitalmarkt. 300 Milliarden Euro fließen jährlich aus Europa in die USA.“



Wie viel Mut braucht Journalismus? Die Festnahme des freien Journalisten Don Lemon wirft diese Frage erneut in den Vordergrund. Beschimpfungen, Einschüchterungen und tätliche Angriffe auf Journalist:innen führen dazu, dass Berichterstattung scheinbar immer mehr zur Mutprobe wird. Dazu und mehr begrüßt Gundula Geiginger im „Breaking Media“-Studio Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer: „Das passiert Frauen häufiger als Männern, zumindest was ich in meiner Redaktion beobachte. Wenn es um Männer geht, sind die Diskussionen doch oft noch mehr inhaltlicher Natur. Frauen sind gern dumm, schirch, [...], kennen sich nicht aus, warum äußern wir uns überhaupt zu irgendeinem Thema. Also, da gibt es auch einen Konflikt zwischen Rollenbildern. Und ja, wir kennen sonst auch Beleidigungen und Angriffe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile sehr kompromisslos. Wenn ich herausfinden kann, wer es ist, klage ich einfach.“



Alle Interviews stehen nach der Sendung in ihrer vollen Länge exklusiv im Stream auf JOYN bereit: https://www.joyn.at/serien/breaking-media-machtmedienkompetenz



„Breaking Media“ heute um 22:20 Uhr auf PULS 4, samstags auf PULS 24 und im Stream auf JOYN. Ab 10. Februar läuft „Breaking Media“ wöchentlich direkt nach „Pro und Contra“