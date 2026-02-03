- 03.02.2026, 17:06:03
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- OTS0102
PRODUKTRÜCKRUF Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 200g und Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 2 kg
Ausweitung des Rückrufes
Die Firma Interfood Lebensmittelgroßhandel ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes folgendes Produkt zurück:
Produkt: Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 200g
Mindestens haltbar bis (MHD): 10.02.2026, 15.02.2026, 20.02.2026
Produkt: Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 2kg
Mindestens haltbar bis (MHD): 10.02.2026, 15.02.2026, 22.02.2026, 03.03.2026
Das betroffene Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollte keinesfalls mehr verzehrt werden, da es möglicherweise mit Listerien (Listeria monocytogenes) belastet sein könnte.
Verbraucher können die betroffene Charge dieses Produktes in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen.
Andere Chargen desselben Produktes und andere Produkte des Produzenten sind von diesem Rückruf nicht betroffen.
Rückfragen & Kontakt
Interfood Lebensmittelgroßhandel GmbH
Abteilung Qualitätsmanagement
Telefon: 05223 568080
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.interfood.at/
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