BMWET/WKÖ: Neues Programm „NextGen4Austria“ stärkt erfolgreiche Betriebsübergabe

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Weiterbildungs- und Coachingprogramm „NextGen4Austria“ setzen das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen starken Impuls für erfolgreiche Betriebsübergaben und die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Das innovative, praxisorientierte Programm richtet sich an alle, die an einer Unternehmensübernahme interessiert sind – unabhängig davon, ob sie aus der Unternehmerfamilie, aus der Belegschaft oder als externe Interessierte kommen.

Übergaben als Chance – gezielte Stärkung des Wirtschaftsstandorts

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstreicht die Tragweite für den Standort: „Fast jedes vierte Arbeitgeberunternehmen steht vor einer Betriebsübergabe und mit einem erfolgreichen Verlauf entscheidet sich, ob Arbeitsplätze gesichert und regionale Wertschöpfung erhalten bleiben können. Mit dem Programm „NextGen4Austria“ wollen wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich in die nächste Generation investieren und beim erfolgreichen Schritt zur Selbstständigkeit und Übernahme von Verantwortung für andere unterstützen. Damit unternehmerische Zukunft, Stabilität und Wachstum in unserem Land auch nächste Generationen überdauern.“

„Die nächsten Jahre entscheiden über die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Allein bis 2034 stehen in Österreich über 50.000 Betriebe zur Übergabe an. Damit wird die erfolgreiche Nachfolge zu einer zentralen strategischen Standortfrage. Mit ‚NextGen4Austria‘ schaffen wir gezielt die Strukturen, die es dafür braucht: ein bundesweites Weiterbildungs- und Coachingangebot, persönlichen Wissenstransfer und starke Netzwerke. So sichern wir erfolgreiche Betriebsübergaben, stärken die Wettbewerbsfähigkeit und erhalten Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze in Österreich“, betont Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

Weiterbildung für Nachfolgerinnen und Nachfolger: Expertise, Praxis und Netzwerk

Die Wirtschaftskammer Österreich setzt gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium auf gezielte Qualifizierung der nächsten Unternehmergeneration. Mit dem neuen Weiterbildungsprogramm ‚NextGen4Austria‘werden Nachfolgerinnen und Nachfolger fit gemacht für eine moderne Betriebsführung – von nachhaltigen Geschäftsmodellen über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bis hin zu Finanzierung und Strategie. Das innovative Weiterbildungs- und Coachingprogramm bereitet optimal auf die Führung eines Betriebs mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor.

Professionelle Expertise: Erfahrene Expertinnen und Experten sorgen für persönlichen Wissenstransfer und wertvolle Best-Practice-Beispiele. So werden Erfolgsfaktoren und Hindernisse für die eigene Übernahme fundiert gecheckt und reflektiert.

Praxisnahes Lernen: Im Programm werden reale Praxisfälle und vor allem eigene Fragestellungen in vertrautem Rahmen bearbeitet. So lernt man anwendungsorientiert und mit unmittelbarem Nutzen für die eigene Situation, worauf es bei der Übernahme ankommt.

Nachhaltiges Netzwerk: Ein Asset von ‚NextGen4Austria‘ ist auch der Austausch im Netzwerk mit anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die ähnliche Fragen und Herausforderungen haben. Wertvoller persönlicher Wissenstransfer begleitet die Teilnehmenden auch über das Programm hinaus.

“NextGen4Austria macht aus Nachfolgerinnen und Nachfolgern echte Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter. Das Programm kombiniert praxisnahes Wissen zu rechtlichen, finanziellen und strategischen Fragen mit starken Impulsen für Innovation, Digitalisierung und nachhaltige Geschäftsmodelle. Mit diesem Programm setzen wir auch eine erste zentrale Maßnahme aus dem Tourismus-Ministerratsvortrag Anfang Jänner konkret um. Denn eine Betriebsübergabe ist weit mehr als eine formale Entscheidung: Sie eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen und Beschäftigte und entscheidet darüber, wie wirtschaftlich stark unsere Regionen morgen sind“, so Staatssekretärin Zehetner.

Seitens der Bundesvorsitzenden der Jungen Wirtschaft Verena Eugster (JW) wird betont: „Eine Betriebsübernahme ist kein Selbstläufer, sondern eine der größten unternehmerischen Entscheidungen im Leben. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer übernehmen nicht nur einen Betrieb, sondern Verantwortung für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden und oft eine Familiengeschichte. Viele stehen dabei erstmals in voller Führungsverantwortung und vor komplexen unternehmerischen Entscheidungen. ‚NextGen4Austria‘ gibt ihnen dafür Sicherheit, praxisnahe Vorbereitung und den Austausch auf Augenhöhe. Damit werden Unternehmerinnen und Unternehmer handlungsfähig.“

Mit dem Weiterbildungs- und Coachingprogramm ‚NextGen4Austria‘ setzen Wirtschaftsministerium und WKÖ einen wichtigen Schritt, der Österreich als Vorreiter bei erfolgreichen Betriebsübergaben positioniert und die unternehmerische Zukunft des Landes nachhaltig absichert.

Nähere Informationen zur Bewerbung und den Teilnahmevoraussetzungen des Programms ‚NextGen4Austria‘ finden Sie hier: www.nextgen4austria.at