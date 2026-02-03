  • 03.02.2026, 15:33:33
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LR Rosenkranz: Naturschutz braucht Praxis statt EU-Bevormundung

55 Jahre internationale Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten

Sankt Pölten (OTS) - 

„55 Jahre sind eine lange Zeit, in der einiges erreicht wurde. Intakte Feuchtgebiete sind entscheidend für natürliche Wasserreinigung, Hochwasserschutz und Kohlenstoffspeicherung. Damit ist die Notwendigkeit von Mooren für eine möglichst große Artenvielfalt mittlerweile anerkannt, aber ohne solide Finanzierung überregionaler Projekte durch Bund und EU kommen wir nicht weiter“, erklärt LR Rosenkranz aus Anlass des Jahrestages.

Sie wies am Aktionstag auf die Bedeutung von Auen und Mooren für Umwelt, Wasservielfalt und Biodiversität hin. Diese zählen zu den wichtigsten Wasserspeichern in der Natur und halten Wasser aus Niederschlägen wie Schnee oder Regen zurück. Handlungsbedarf besteht daher vor allem bei konkreten Maßnahmen vor Ort und Reduzierung von Bürokratie- und EU-Vorschriften. Dabei habe Niederösterreich schon lange vor der EU-Renaturierungsverordnung Verantwortung übernommen und viel in die Verbesserung und die Erhaltung von Flächen wie Mooren und Auen investiert. Durch das LIFE-Projekt AMooRe werden Managementsmaßnahmen gefördert und stellen bereits eine wichtige Vorleistung zur EU-Renaturierungsverordnung dar.

„Wer Renaturierung verlangt, muss sie auch bezahlen“, stellt LR Rosenkranz fest und fordert: „Es ist nicht akzeptabel, dass Brüssel durch die EU-Renaturierungsverordnung ambitionierte Ziele vorgibt, obwohl Länder bzw. Bewirtschafter derzeit die Kosten und Risiken allein tragen sollen. Wir brauchen mehr flexible regionale Lösungen vor Ort statt starre EU-Vorschriften, ohne zu wissen, wieviel Geld letztendlich von der EU zur Verfügung gestellt wird“, führt Rosenkranz weiter aus und plädiert für mehr praxisorientierten Dialog auf lokaler Ebene.

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