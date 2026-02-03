Dotbite entwickelt neues Job- und Kundenportal für epunkt

Wien (OTS) -

Die Software Agentur Dotbite hat für epunkt, eines der führenden Recruiting- und HR-Beratungsunternehmen Österreichs, ein neues Job- und Kundenportal realisiert. Die Plattform spielt eine zentrale Rolle in den digitalen Recruiting-Prozessen und unterstützt sowohl Bewerber:innen als auch Unternehmenskunden in einer gemeinsamen, skalierbaren Lösung.

Ausgangspunkt des Projekts war der strategische Umstieg von epunkt auf Byner/Salesforce als zentrales Applicant-Tracking-System (ATS). Dadurch wurde eine grundlegende Neuausrichtung der bestehenden digitalen Infrastruktur notwendig: Das bisherige Jobportal war nicht mehr kompatibel, ein eigenständiges Kundenportal nicht vorhanden.

Statt bestehende Systeme zu adaptieren, entschied sich epunkt für die Dienstleistungen von Dotbite - und für einen vollständigen Neubau der Plattformen. Entstanden ist eine moderne Lösung, die Salesforce als zentrale Datenquelle nutzt und die dahinterliegende Komplexität für Nutzer:innen vollständig abstrahiert. Jobs, Bewerbungen und Kundendaten werden laufend synchronisiert und zuverlässig verarbeitet.

Besonderer Fokus lag auf Performance, Skalierbarkeit und Sichtbarkeit. Das Portal ist suchmaschinenoptimiert und für hohe Zugriffszahlen ausgelegt. Die Jobsuche ist zentraler Bestandteil der User Experience und ermöglicht schnelle, relevante Ergebnisse auch bei großen Datenmengen.

Eine der größten Herausforderungen war der parallele Go-Live des Portals mit der Einführung von Salesforce, während sich Prozesse und Datenmodelle noch weiterentwickelten. Durch enge Zusammenarbeit und eine agile Umsetzung konnte dennoch eine stabile, zukunftssichere Lösung geschaffen werden.

Heute ist das neue Job- und Kundenportal ein zentraler Bestandteil von epunkts digitaler Recruiting-Strategie. Täglich werden hunderte Bewerbungen verarbeitet, tausende Nutzer:innen greifen auf die Plattform zu. Das System ist darauf ausgelegt, bei einem Unternehmenswachstum weiter mitzuwachsen

Die Zusammenarbeit wurde auch extern positiv bewertet: In unabhängigen Kundenbewertungen wird Dotbite als verlässlicher, flexibler Partner mit hoher technischer Kompetenz und starkem Business-Verständnis beschrieben.

Über Dotbite

Dotbite ist eine Wiener Software Agentur mit Fokus auf skalierbare Web-Applikationen und KI-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt digitale Systeme für große Datenmengen, leistungsfähige Infrastrukturen und nutzerorientierte Benutzererlebnisse. Dabei begleitet Dotbite Unternehmen wie Startups, KMUs und Konzerne von der strategischen Konzeption über die technische Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb digitaler Lösungen.

Über epunkt

epunkt ist eines der führenden Recruitingunternehmen Österreichs und spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften in IT, Technik, Wirtschaft. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Daniel Marwan gegründet und beschäftigt heute rund 120 Mitarbeitende an den Standorten Linz, Wien, Graz und Salzburg. Seit seiner Gründung hat epunkt mehr als 15.000 Positionen erfolgreich besetzt und begleitet Unternehmen sowie Kandidat:innen entlang des gesamten Recruiting-Prozesses – von der Bedarfsklärung bis zur nachhaltigen Besetzung.