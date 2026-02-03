  • 03.02.2026, 13:03:03
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  • OTS0087

Italiens Winterdestinationen 2026 – zwischen Olympia-Fieber und Ski-Klassikern

conos Wintertrend-Exkursion 2026 lieferte strategische Impulse und einen praxisnahen „Reality-Check“ für Zukunftsentscheidungen in Skigebieten und Destinationen.

Skigruppe-conos GmbH
Wien (OTS) - 

Im Rahmen der conos Wintertrend-Exkursion 2026 wurden die diesjährigen Olympia-Orte Bormio und Livigno sowie die Top-Skigebiete Pontedilegno-Tonale und Madonna di Campiglio im Vor-Ort-Check analysiert.

„Angebotsgröße allein ist nicht mehr das Einzige, was zählt. Aus Kundensicht werden das Vorhandensein oder Fehlen spürbarer Qualitäts- und Erlebnismomente sowie die Fähigkeit, als Destination aus einem Guss aufzutreten, im Wettbewerbsvergleich immer essentieller, resümiert Organisator Arnold Oberacher die Erkenntnisse der Tour.

Livigno zeigte z. B. starke Potenziale – gleichzeitig wurde jedoch sichtbar, wie durch fehlende Zusammenarbeit dort das Potenzial der Markenstärke (noch) nicht ausgeschöpft wird. Bormio – als vergleichsweise kleineres Skigebiet – machte deutlich, wie wichtig die Kombination von klar definierten Kompetenzen ist, und überzeugte durch seine konsequente Verbindung aus Sport- und Weltcup-Profil mit traditioneller Thermen- & Orts-Qualität. Pontedilegno-Tonale wiederum beeindruckte – als weniger bekanntes Gebiet – mit ehrgeiziger Innovations- und Eventkompetenz. Und Madonna di Campiglio bestätigte letztlich die Bedeutung konsequenter Qualitäts- und Premiumorientierung, wofür nicht gezögert wird, auch temporär auf Besucherlimitierungen zurückzugreifen.

Aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage bei der Jänner-Tour findet nun ein Zusatztermin vom 24.–27. März 2026 statt – dann wird es spannend, welche Erfahrungen aus Olympia sich im Nachgang zeigen.

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier:

https://www.conos.at/2026/02/02/winter-trend-expedition-jaenner2026/

https://www.conos.at/2025/11/27/trend-expedition/

Rückfragen & Kontakt

conos GmbH
Mag. Arnold Oberacher
Telefon: 013060606
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.conos.at/

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