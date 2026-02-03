Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Donnerstag, 5. Februar, spielt Just in Time, die Band rund um den austro-iranischen Kontrabassisten Navid Djawadi, ab 19 Uhr im Jazzkeller bei den Schotten in Maria Enzersdorf anlässlich des 100. Geburtstages des Jazzbassisten Ray Brown dessen „Ray Brown Suite“ sowie weitere Swing-Arrangements im Stil von Oscar Peterson und Christian McBride. Nähere Informationen und Karten bei Pro Jazz Austria unter e-mail [email protected] und www.pretifx.eu/projazzaustria.

„Die Frauen von Franz Schubert und Robert Schumann“ stehen am Donnerstag, 5. Februar, ab 18.30 Uhr im Mittelpunkt des „Bösendorfer Festivals“ in den Kasematten von Wiener Neustadt: Die südafrikanische Mezzosopranistin Megan Kahts interpretiert dabei gemeinsam mit dem Pianisten Florian Krumpöck Lieder Franz Schuberts, Werke von Clara Schumann sowie Robert Schumanns Zyklus „Frauenliebe und -leben“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at und www.boesendorfer-wn.at.

Am Samstag, 7. Februar, präsentieren die jungen Sängerinnen und Sänger der Meisterkurse für Gesang beim Abschlusskonzert der voice academy ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden unter der Leitung von Martin Vacha ihr Können im Vokalrepertoire von Oper, Operette, klassischem Musical, Lied und Oratorium. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Samstag, 7. Februar, macht die Show „ABBA - Mamma Mia and much more“ Station in Grafenegg und bringt ab 20 Uhr im Auditorium Hits von „Waterloo“ über „Fernando“, „Money Money“ und „Dancing Queen“ bis eben „Mamma Mia“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

„Rolf Rüdiger sucht das Hohe C“ heißt es am Samstag, 7. Februar, im Rahmen des Semesterferien-Programms auf Schloss Hof, wenn die Operndiva Rosina Resoluti und die Ratte Rolf Rüdiger ab 11 und 15 Uhr auf der Bühne im Barockstall in einem „tierisch-lustigen Lachkonzert“ mit klassischen Arien von Wolfgang Amadeus Mozart bis Giacomo Puccini Kindern Fragen beantworten, ob jeder einen hohen Zeh hat, was der Mann am Geflügel macht etc. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Am Samstag, 7. Februar, macht auch Heavysaurus Station im VAZ St. Pölten und präsentiert ab 16 Uhr mit „Metal“ Dino-Geschichten mit Rock und Metal für Kinder zwischen drei und elf Jahren sowie deren Familien. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer des Stadttheaters der Bühne Baden machen Georgij Makazaria aka Big G Ørgy mit Basshouse, DnB und Techno sowie DJ Kapazunda mit Techno und HipHop ab 22.30 Uhr die Nacht zum Tag. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Mit Joseph Haydns Klaviertrio C-Dur Hob. XV:27, Sergej Rachmaninows „Trio Élégiaque“ in g-moll und dem Klaviertrio H-Dur op. 8 von Johannes Brahms bringt das Arista Trio am Samstag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax „Romantische Klaviertrios“ zur Aufführung. Am Sonntag, 8. Februar, widmen sich dann Wilhelm Sinkovicz und Mitglieder der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker ab 11 Uhr in einem Gesprächskonzert Antonín Dvořáks „Amerikanischem Streichquartett“ Nr. 12 in F-Dur op. 96. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail [email protected] und www.schloss-wartholz.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk eröffnen Mitglieder des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich am Montag, 9. Februar, ab 16 Uhr und am Dienstag, 10. Februar, ab 10 Uhr die Saison mit dem Familienkonzert „Hänsel und Gretel“, wobei das junge Publikum ab vier Jahren mit einer Neukomposition der Märchen-Musik in die Welt der Gebrüder Grimm entführt wird. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Schließlich öffnet am Dienstag, 10. Februar, im Ristorante Pierino in Traiskirchen wieder das Jazzcafé seine Pforten und serviert David Marsall im Duo mit dem ungarischen Pianisten Ivan Nagy, die ab 19 Uhr das „Magic Stride Piano“ erklingen lassen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Reservierungen unter 0699/10311726 bzw. 02252/57227 und e-mail [email protected].