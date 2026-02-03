  • 03.02.2026, 12:33:02
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exxpress startet neues Videoformat: „Unbequem ehrlich" mit Laura Sachslehner

Die Sendung wird ab jetzt jeden Montag um 19:00 Uhr ausgestrahlt.

Wien (OTS) - 

exxpress erweitert sein Video-Angebot um ein neues politisches Meinungsformat: Mit „Unbequem ehrlich“ startet ab sofort eine wöchentliche Sendung mit Chefredakteurin Laura Sachslehner, in der aktuelle gesellschaftliche und politische Themen ohne Tabus analysiert und kommentiert werden.

„Unbequem ehrlich“ versteht sich als bewusst pointiertes Format, das politische Entwicklungen kritisch hinterfragt und zur offenen Debatte einlädt. In der ersten Folge steht die Medienpolitik von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler im Mittelpunkt. Thematisiert werden unter anderem seine öffentlichen Aussagen zu Medienvielfalt, Meinungspluralismus und Pressefreiheit sowie die von ihm angekündigte Reform der Medienförderung. Dabei analysiert Sachslehner insbesondere die geplanten zusätzlichen Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro und die bislang nicht offengelegten „Qualitätskriterien“, an die diese geknüpft werden sollen.

„Wer ständig von Medienvielfalt und Meinungsfreiheit spricht, gleichzeitig aber kritische Berichterstattung als problematisch bezeichnet, gefährdet in Wahrheit jene demokratischen Grundwerte, die er vorgibt zu schützen. Genau darüber sprechen wir in der ersten Folge von „Unbequem ehrlich‘“, so Laura Sachslehner.

Darüber hinaus beleuchtet die Sendung den Umgang mit den Begriffen „Fake News“ und „Desinformation“ sowie staatlich finanzierte Medienkompetenz-Projekte. Die Sendung erscheint ab sofort wöchentlich immer montags um 19:00 Uhr auf den Kanälen von exxpress. Die aktuelle Folge ist hier abrufbar.

Weitere Informationen dazu sind auf exxpress.at sowie auf den Social-Media-Kanälen von exxpress zu finden.

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