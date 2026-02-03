Zukunftsthemen im Fokus: ÖHV-Foren 2026 zu Bauen & Investieren, Longevity und Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

„Der ÖHV-Kongress hat gezeigt: Die richtigen Themen, Top-Referent:innen, der Austausch mit Kolleg:innen, ein Rahmenprogramm und Locations, die alle Stückerln spielen, das funktioniert“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer, was die ÖHV-Foren 2026 bringen. Beim Auftakt in Lech stehen wieder Fragen rund um das Thema „Bauen & Finanzierung“ am Programm, von der strategischen Planung über intelligente Finanzierungskonzepte bis hin zur budgetorientierten Ausführung:

ÖHV-Forum Lech „Bauen & Finanzieren“

Mittwoch, 25. März 2026, 13:00–17:30 Uhr, Lechwelten, Lech am Arlberg

Weil persönliche Begegnungen mindestens so wichtig sind wie der fachliche Input, geht der Nachmittag in einen gemütlichen Ausklang samt Weinverkostung und Snacks über, bevor der Tag bei einem gemeinsamen Abendessen abschließt.

Beim ÖHV-Forum in Salzburg blickt die ÖHV hinter die Kulissen von „Longevity“ – weil die mehr ist als viele kurzlebige Trends: „Longevity verändert das Urlaubsgefühl radikal nachhaltig. Wer das richtig macht, Top-Qualität bietet, bekommt dafür einen echten USP, nachhaltige Gästebindung und Preisdurchsetzung durch Authentizität“, so Gratzer.

ÖHV-Forum Salzburg:

„Bereit für Longevity? Neue Ansprüche, neue Chancen im Wellnessbereich“

Mittwoch, 24. Juni 2026, Hotel Gut Brandlhof, Saalfelden

Ausbildung, authentisches Employer Branding und Arbeitsorganisation stehen beim ÖHV-Forum Wien am Programm. „Weil ‚more of the same‘ erstens nicht funktioniert und zweitens echt teuer ist. Dabei reicht es oft schon, an ein paar Stellschrauben zu drehen“, erklärt Gratzer, warum die ÖHV beim dritten Forum 2026 den Fokus auf effektives HR-Management legt: „Bei den hohen Kosten und dem enormen Wettbewerb am Arbeitsmarkt entscheiden Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg.“

ÖHV-Forum Wien: „Mission Arbeitsmarkt: Fachkräfte für morgen sichern“

Donnerstag, 8. Oktober 2026, Wien

„Wir bringen Expert:innen und Entscheider:innen zusammen und die Branche Schritt für Schritt weiter“, bringt Gratzer Programm und Konzept der ÖHV-Foren auf den Punkt.

ÖHV-Foren 2026 – Locations, Themen und Termine auf einen Blick

25. März: „Bauen & Finanzieren“, Lechwelten

24. Juni: „Longevity“, Brandlhof Saalfelden

8. Oktober: „Arbeitsmarkt“, Wien

Jetzt schon im Kalender eintragen, weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung zu allen ÖHV-Foren 2026 finden Sie schon jetzt unter www.oehv.at/forum, Details zu Speaker:innen, Abendprogramm und zur Location in Wien folgen asap.

Eindrücke vom ÖHV-Forum Lech 2025 finden Sie hier; vom ÖHV-Forum Salzburg 2025 hier; und ÖHV-Forum Wien 2025 hier; © ÖHV/Lechner

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unterwww.oehv.at/presse