Immersive Arts & Digital Narratives - Neues Masterstudium an der Universität Mozarteum Salzburg

Salzburg (OTS) -

Bewerbungen für den Studienstart im Oktober 2026 sind ab Februar möglich.

Die Universität Mozarteum Salzburg erweitert ihr Studienangebot um den internationalen Master Immersive Arts & Digital Narratives. Das englischsprachige, künstlerisch-wissenschaftlich ausgerichtete Programm startet 2026 und richtet sich an Künstler*innen sowie Praktiker*innen aus allen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit narrativen Formen, künstlerischer Praxis und neuen Technologien auseinandersetzen möchten.

Der zweijährige Master (4 Semester / 120 ECTS) verbindet immersive, interaktive und medienübergreifende Ansätze und versteht sich als innovatives Liberal-Arts-Studium an der Schnittstelle von Kunst, Narration und Technologie. Studierende arbeiten im eigens dafür eingerichteten, österreichweit einzigartigen X-Reality-Lab, einem Forschungs- und Produktionsraum für immersive und interaktive Kunstformate- und formen. Das Lab mit modernster projektionsbasierter XR-Technologie wurde ebenso wie das eingesetzte Open-Source-Framework mozXR in Kooperation mit dem Ars Electronica Futurelab entwickelt.

Im Zentrum des Curriculums stehen experimentelle künstlerische Forschung, technologische Kompetenz, Dramaturgie und Storytelling. Ziel ist es, Projekte zu realisieren, die digitale, performative, zeitbasierte, immersive und interaktive Methoden miteinander verbinden. Kollaborative Arbeitsformen, theoretische Reflexion sowie die kontextuelle Verortung der eigenen künstlerischen Praxis sind zentrale Bestandteile des Studiums.

Der Master ist offen für Bewerber*innen mit abgeschlossenem Studium, einschlägiger künstlerischer Praxis, Erfahrung im Umgang mit technologischen Methoden und einem ausgeprägten Interesse an der kritischen Auseinandersetzung mit technologischen Entwicklungen in den Künsten.

Bewerbungszeitraum: 1. Februar bis 28. März 2026

Aufnahmeprüfungen: Online am 11.–12. Mai 2026, In Präsenz in Salzburg vom 15.–17. Juni 2026

Unterrichtssprache: Englisch

Mit dem neuen Masterstudium baut die Universität Mozarteum Salzburg ihr Profil im Bereich künstlerische Forschung und transdisziplinäre Praxis weiter aus. Ergänzt wird das Angebot durch den seit 2025 bestehenden Master Open Arts sowie einen PhD in the Arts.

Kontakt für Fragen zum Studium: Univ.-Prof.in Dr.in rer.nat. Claudia Lehmann, Univ.-Prof.in für Filmkunst & Visuelle Kommunikation, Leiterin des Instituts für Open Arts: [email protected]

Weitere Informationen zum Studium und zum Bewerbungsverfahren sind auf der Website der Universität Mozarteum Salzburg abrufbar. Links zu den drei Studien:

https://www.moz.ac.at/de/studium/studienfinder/open-arts/immersive-arts-and-digital-narratives

https://www.moz.ac.at/master-open-arts

https://www.moz.ac.at/de/studium/studienfinder/doktorstudien/doktoratsstudium-phd-in-the-arts