Rekordbeteiligung bei ProEuropeanValuesAT-Ausschreibung zur Stärkung europäischer Werte

Salzburg (OTS) -

Demokratie steht unter Druck. Doch wie können wir gegenhalten, wenn Soziale Medien Extremismen und Falschinformationen aller Art befördern? Wenn rechtstaatliche Regeln von mächtigsten Politikern ignoriert und verächtlich gemacht werden? Wenn die Weltordnung umgestürzt wird?

Österreichische zivilgesellschaftliche Organisationen antworten mit einer Rekordbeteiligung an der Ausschreibung von ProEuropeanValuesAT und zeigen einen eindrucksvollen Gestaltungswillen.

Bis zum Einreichschluss am 31.01.2026 wurden 290 Projektvorschläge mit einem beantragten Gesamtvolumen von 9,7 Millionen Euro eingereicht – so viele wie noch nie.

Möglich wird diese Initiative durch das EU-Programm CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), das zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Förderung demokratischer Werte in Österreich unterstützt. Die dafür verfügbaren EU-Mittel sind jedoch derzeit auf knapp eine Million Euro begrenzt. Angesichts der enormen Nachfrage deutlich zu wenig.

Daher startet ProEuropeanValuesAT nun eine gezielte Finanzierungsinitiative, um zusätzliche nationale Mittel zu mobilisieren, denn: Jeder in Österreich aufgebrachte Euro aktiviert bis zu neun Euro aus EU-Förderungen. Ein Finanzierungshebel von 1:9, in dieser Form einzigartig. Ohne zusätzliches Engagement bleiben diese Mittel jedoch ungenutzt. Jetzt entscheidet die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen, ob demokratiestärkende Projekte realisiert werden können.

Die Auswahl der zu finanzierenden Aktivitäten erfolgt in einem transparenten und unabhängigen Verfahren durch eine Jury aus über 50 renommierten Persönlichkeiten aus Zivilgesellschaft, Erwachsenenbildung, Wirksamkeitsforschung und Praxis.