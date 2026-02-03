FPÖ-Nepp: Mieten-Rallye belegt das Versagen von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig

Wien (OTS) -

„Der Wiener Wohnungsmarkt steuert nicht bloß auf eine Katastrophe zu. Sie ist bereits in vollem Gange“, kommentiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp die aktuelle Erhebung der Angebotspreise durch die Plattform „willhaben“.

„Wohnen ist in Wien längst nicht mehr leistbar. Da helfen alle SPÖ-Propaganda und Gemeindebau-Romantik längst nicht mehr. Ausufernde Zuwanderung, mangelnde Bauleistung im geförderten Bereich und ein verfallender Gemeindebau sind ein wohnpolitisches Bermudadreieck, das SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig zu verantworten hat“, setzt Nepp nach. „Leistbares Wohnen für Österreicher ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Und wie zum Hohn werden Flüchtlinge in nagelneuen Luxus-Wohnungen untergebracht. Während bei Wiener Wohnen ein Sanierungsstau von zehn Milliarden Euro besteht und drei Viertel aller Wohnungen sanierungsbedürftig sind“, verweist Nepp auf den Rechnungshof.

„Wien ist schon lange kein Mieterparadies mehr. Wenn exemplarisch in Wien-Brigittenau die Angebotspreise um über 20 Prozent in einem Jahr steigen, dann bezeugt das das ultimative Scheitern der Wiener SPÖ und von Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig“, schließt Nepp und kündigt Initiativen im Rathaus an. (Schluss)