  • 03.02.2026, 11:19:02
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FPÖ-Mahdalik zu Heumarkt: Widmung ist neu aufzurollen

UNESCO-Welterbe ist konsequent zu wahren

Wien (OTS) - 

„Die Uhr in der Causa Heumarkt ist vollständig zurückzudrehen. Das UNESCO-Welterbe ist umfassend und konsequent zu wahren. Rot-Pink muss hier endlich einlenken“, kommentiert der Zweite Landtagspräsident und Stadtentwicklungssprecher der FPÖ-Wien, Toni Mahdalik, die aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zur UVP-Pflicht.

„Ich verstehe nicht, warum die Wiener SPÖ an diesem gigantomanischen Projekt eines umstrittenen Investors auf Gedeih und Verderb festhält. Der UNESCO-Welterbestatus zählt zum unwiederbringlichen Erbe Wiens und der Wiener“, setzt Mahdalik nach. „Wenn ich daran denke, dass die Projektliegenschaft selbst aufs Engste mit der Causa um die ehemals gemeinnützige Bauvereinigung Buntes Wohnen bzw. Pannonia verwoben ist, dann wirft das weitere Fragen auf. Politisch ist ein völliger Projektstopp bzw. eine Aufrollung der Widmung jedenfalls bis zum Abschluss sämtlicher Ermittlungen in diesem Zusammenhang erforderlich“, verweist Mahdalik auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten.

„Wir werden im Wiener Rathaus einen entsprechenden Antrag einbringen. Michael Tojners Heumarkt-Projekt ist aus vielerlei Gründen zu stoppen. Hier werden wir SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig nicht aus seiner Verantwortung entlassen“, schließt Mahdalik. (Schluss)

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