  • 03.02.2026, 11:09:02
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oe24 Media Group startet mit digitaler Sales-Offensive ins Jahr 2026

CEO Niki Fellner und CSO Kathi Latsch stärken Digital-Vermarktung mit Max Decker als neuem Sales Director Online

Kathi Latsch, CSO und Max Decker, Sales Director Online Fotocollage oe24
Wien (OTS) - 

Die oe24 Media Group setzt ihren Digital-First-Kurs konsequent fort. CEO Niki Fellner und CSO Kathi Latsch stärken die Online-Vermarktung des Hauses mit der Positionierung von Max Decker als neuem Sales Director Online.

Max Decker ist seit knapp sechs Jahren Teil der oe24 Media Group. Sein Fokus lag dabei stets auf nachhaltiger Kundenzufriedenheit, verlässlicher Umsetzung sowie dem kontinuierlichen Ausbau bestehender Partnerschaften. In seiner bisherigen Funktion verantwortete er zentrale Handels-Etats und begleitete deren digitale Kampagnen.

Durch seine Nähe zu Kunden, sein tiefes Verständnis für deren Anforderungen sowie seine lösungsorientierte Arbeitsweise hat sich Max Decker als wichtiger Ansprechpartner im Online-Sales etabliert. In seiner neuen Rolle wird er den digitalen Vertrieb weiter stärken und die Zusammenarbeit mit bestehenden wie auch neuen Partnern vertiefen.

Kathi Latsch, CSO oe24 Media Group:
„Ich habe Max’ Werdegang in den vergangenen Jahren sehr intensiv begleitet. Was ihn besonders auszeichnet, ist sein hoher Anspruch an Kundenzufriedenheit, seine Verlässlichkeit und sein persönliches Engagement. Das macht ihn für mich zur richtigen Wahl, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm unsere Digital-First- und Crossmedia-Strategie weiter fortzuführen.“

Auch CEO Niki Fellner betont die Bedeutung der Weiterentwicklung im digitalen Vertrieb:
„Digital ist der zentrale Wachstumstreiber für oe24. Die Weiterentwicklung unserer Online-Vermarktung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Kurses, den wir konsequent fortsetzen. Die Ergebnisse, die wir insbesondere im vergangenen Jahr gemeinsam mit Max Decker erzielen konnten, haben klar gezeigt, dass dies der nächste konsequente Schritt ist, um unsere Position als Online-Nummer-1 weiter auszubauen.“

Max Decker selbst blickt mit klarem Fokus auf seine neue Aufgabe:
„oe24 steht für starke Reichweiten und sichtbares Wachstum – insbesondere im digitalen Bereich. Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit dem gesamten Sales-Team für unsere Kunden verlässliche und wirkungsvolle digitale Lösungen umzusetzen und unsere Digital-First-Strategie konsequent weiter voranzutreiben.“

Rückfragen & Kontakt

Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
[email protected]
www.oe24radio.at

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