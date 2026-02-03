Olympia im ORF: Eröffnungsfeier im San Siro mit Andrea Bocelli, Mariah Carey und einer Olympischen Premiere

Wien (OTS) -

Was wären Olympische Spiele ohne Eröffnungszeremonie? Im Fall von Winter-Olympia 2026 warten auf das Publikum am Freitag, dem 6. Februar, um 19.50 Uhr live in ORF 1 und auf ORF ON nicht nur der Einmarsch der Länder-Delegationen und jede Menge Stars aus Pop und klassischer Musik, darunter Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli oder der Rapper Ghali, sondern auch ein Novum in der Olympischen Geschichte: Erstmals werden an diesem Tag zwei olympische Flammen entzündet: Eine am Arco della Pace in Mailand, eine auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo. Österreichs Fahne werden die zweifache Olympia-Siegerin Anna Gasser und Olympiasieger Benjamin Karl ins Stadion tragen.

Neben der zentralen Zeremonie im legendären San-Siro-Stadion in Mailand finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo. Didi Wolff kommentiert das Geschehen für den ORF. Erfahrung mit Olympischen Zeremonien hat er bereits gesammelt, bei den Sommerspielen in Tokio 2021 hat Wolf sowohl die Eröffnung als auch die Schlussfeier kommentiert. Nun freut er sich auf „große Emotionen, Gänsehautmomente und eine stimmungsvolle Ouvertüre zu tollen sportlichen Wettkämpfen in den kommenden Tagen. Für die Athletinnen und Athleten wird es ein bewegender Augenblick, wenn die Bedeutung Olympischer Spiele vielleicht erstmals so richtig zu spüren ist.“

Bei Olympia 2026 ist Didi Wolff auch die Stimme bei den Biathlon-Bewerben.