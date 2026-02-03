Philipp Hochmair und Andreas Guenther für zwei neue „Blind ermittelt“-Fälle vor der Kamera: Zwischen Opernball-Glamour und Falco-Hits

Wien (OTS) -

Die Vorbereitungen zum diesjährigen Opernball (am 12. Februar live in ORF 2 und 3sat) laufen auf Hochtouren, die Wiener Staatsoper wird einmal mehr zur kulturträchtigen Kulisse für einen glamourösen Abend mit Prominenz aus aller Welt. Darunter heuer erstmals auch Philipp Hochmair, der im Haus am Ring derzeit auch für die am 19. Jänner 2026 gestarteten Dreharbeiten zum 15. Film der „Blind ermittelt“-Reihe mit dem Arbeitstitel „Opernball“ als Sonderermittler Haller vor der Kamera steht. Zu Beginn des Jahres fiel außerdem die letzte Klappe zum 14. Film der ORF/ARD-Reihe: Die Ermittlungen zu einem Mordfall führen Philipp Hochmair, Andreas Guenther, Claudia Kottal und Michael Edlinger ins Wiener Nachtleben, wo der Mythos Falco und dessen Musik eine tragende Rolle spielen. Beide neuen Produktionen sind voraussichtlich 2027 in ORF 1 zu sehen.

Für die Umsetzung zeichnet Regisseurin Sibylle Tafel verantwortlich. Das Drehbuch für Film 14 stammt von Mike Majzen nach einer Idee von Olivia Retzer, für Film 15 von Sibylle Tafel und Florian Schilling. Vor der Kamera stehen Philipp Hochmair als Alexander Haller und Andreas Guenther als Niko Falk, unterstützt von Claudia Kottal als leitende Kommissarin Mia Markovic und Michael Edlinger als Kommissar Peter Lassmann. In weiteren Rollen sind u. a. Caroline Frank, Benedikt Kalcher, Florian Stetter, Fanni Schneider, Juergen Maurer, Paul Winkler, Fabia Matuschek und Marcus Mittermeier zu sehen.



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„Blind ermittelt – Falco“ (AT)



Unter einer Autobahnbrücke wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Eine erste Spur führt Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) zum angesagten Club „Flak“, in dem Timo X. (Benedikt Kalcher) als Falco-Double regelmäßig die Pop-Ikone aufleben lässt. Hier wurde das Opfer, Lea Wagner (Puti Kaisar-Mihara), erfolgreiche Betreiberin eines Fitnesstempels und Ehefrau eines Spitzenanwalts, zuletzt lebend gesehen. Wie sich herausstellt, hatte sie eine Affäre mit Timo und hütete ein intimes Geheimnis, das das Leben beider für immer verändert hätte. Schon bald rücken Leas Ehemann Joachim (Florian Stetter), der angeblich keine Kenntnis von der Liebschaft hatte, und ihr wenig empathischer Geschäftspartner Balta (Sebastian Jakob Doppelbauer) ins Visier der Ermittler. Auch die taffe Clubbesitzerin Erika (Caroline Frank), Mutter und Managerin des umtriebigen Falco-Imitators, und die geheimniskrämerische Bassistin Angie (Fanni Schneider) stehen bald im Fokus der Ermittlungen. Während Hauptkommissarin Mia Markovic (Claudia Kottal) mit ihrem Team versucht, die Hintergründe der Tat zu rekonstruieren, entdecken Haller und Falk ein Geflecht aus Halbwahrheiten, Erpressung und einem millionenschweren Tatmotiv. Mit jedem neuen Hinweis scheint der Fall widersprüchlicher zu werden. Nichts ist so, wie es scheint und der Mythos Falco allgegenwärtig: „Drah di net um – der Kommissar Haller geht um“.

„Blind ermittelt – Opernball“ (AT)

Vier Tage vor dem Wiener Opernball wird die junge Debütantin Julia Eder (Lara Horvath) im Seilwerk der Bühnentechnik der Staatsoper verheddert tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen dramatisch inszenierten Selbstmord hin. Doch Alexander Haller, Niko Falk und Mia Markovic zweifeln rasch an dieser Version. Aber wer kann die junge Frau von der Beleuchterbühne gestoßen haben – und warum? Julia war als „Aschenputtel der Oper“ ein Social-Media-Star: Als 19-jährige Influencerin aus einfachen Verhältnissen hatte sie sich einen „Prinzen“ geangelt und sich somit die Teilnahme an der begehrten Eröffnung des Opernballs gesichert. Ihre täglichen Postings sorgten jedoch nicht nur für Furore, sondern auch für Neid, verletzte Eitelkeit und offene Feindschaft. Immer mehr Personen aus dem Umfeld der Debütantinnen und Debütanten geraten ins Visier der Ermittler – darunter Julias Tanzpartner Lukas (Paul Winkler). Auch andere Debütierende, die von Tanzlehrerin Ramona (Lucie Heinze) mit strenger Disziplin angeleitet werden, könnten eine Rolle spielen. Die Tatsache, dass Julia kurz vor ihrem Tod eine Probe versäumt hat, gewinnt an Bedeutung. Ebenso ihre wenig zimperliche Art, andere – wie etwa ihre Freundin Michelle (Elena Pfeiler) – vor ihren Followern bloßzustellen. Alex und Niko stoßen auf eine Spur aus Lügen, Vertuschungen und psychologischen Abgründen.

„Blind ermittelt“ ist eine Produktion der Mona Film & Tivoli Film in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto für ARD; gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.