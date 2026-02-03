  • 03.02.2026, 10:51:02
  • /
  • OTS0056

Digitale Souveränität, KI-Realität und NewSpace-Chancen beim CIO Kongress West „INTEAM“ am 11. und 12. März - erstmals in Vorarlberg

Exklusiver Entscheider- und Vordenker-Kongress für die Bodenseeregion und Westösterreich – limitiert auf 130 Personen

Wien (OTS) - 

Der CIO Kongress West findet vom 11. und 12. März im Löwen Hotel Montafon statt. Erstmals vernetzen sich hier vernetzen Digital Executives aus Westösterreich und der Bodenseeregion – bewusst in einem kuratierten Rahmen, limitiert auf rund 130 Teilnehmer:innen und mit dem Anspruch, nicht über Digitalisierung zu reden, sondern Entscheidungen vorzubereiten.

Ein besonderes inhaltliches Highlight liefert der deutsche Tech- und Space-Visionär Matthias Spott: Er zeigt, wie der Wirtschaftsraum Weltall konkrete Auswirkungen auf IT-Sicherheit, Kommunikation und Risikomanagement nach sich zieht – und warum das Thema längst auf die Agenda von CIOs und Security-Verantwortlichen gehört.
Unter den weiteren über 30 Top-Speakern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich finden sich Andreas Burger (MTU), Ulrike Fiona Domany-Funtan (Strategic Consultant World Bank), Journalistin und AI-Expertin Anitra Eggler, Marcus Frantz (Zumtobel), Michael Hillebrand (Österreichisches Bundesheer), Gerhard Kürner (506.ai) und Vetropack CIO Wolfram Schulze.

Information und Anmeldung ist hier https://lsz.at/kongress/cio-kongress-west möglich (hier finden Sie auch Fotomaterial für redaktionelle Verwendung).
Wichtige Partner der Veranstaltung sind A1 und ACP.

Über „LSZ – Future Connections“: Die LSZ Community Platform veranstaltet in Österreich und Deutschland jährlich mehr als 30 Kongresse und Fachkonferenzen, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Darüber hinaus verbindet sie Stakeholder-Communities auch über digitale Kanäle. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR-, Marketing- und Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

Rückfragen & Kontakt

LSZ GmbH
Martina Kruber
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

LSZ GmbH

Rückfragen & Kontakt

LSZ GmbH
Martina Kruber
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright